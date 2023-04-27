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【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕

社會 15:39 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一名中國籍男子與妻同遊日本期間，涉嫌將一名日本女子拖入廁所性侵。

日本傳媒報道，一名中國籍男子與妻同遊日本期間，涉嫌將一名日本女子拖入廁所性侵，並在昨日（26日）被當地警方拘捕。據了解，涉案男子為香港消防員。

據日本傳媒報道，涉案男子王耀德（30歲）在上周日（23日）晚上，在東京一棟多租戶大樓附近，與一名年約20餘歲的日本女子交談，並請她帶他到附近一家拉麵店，期間王男將該名女子拖入男廁所性侵。

據了解，王男在上周六（22日）攜妻子到日本觀光，並入住東京一家酒店。事發時，他將妻子留在酒店，聲稱要外出買菜。他被捕時原定於昨日（26日）回程，卻在退房前被拘留。

消防處表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。消防處正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。

消防處重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

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記者：黃穎津

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