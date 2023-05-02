【世界哮喘日】港男哮喘纏擾13年　多次徘徊鬼門關患抑鬱圖輕生

▲ 港男哮喘纏擾13年，多次徘徊鬼門關患抑鬱圖輕生。

現時本港哮喘患者估計逾40萬人，有外國研究更發現，嚴重哮喘患者2年死亡率比一般人高2.3倍，因此絕不容小覷。68歲的馮生便是屬於本港嚴重哮喘患者之一，他指過去病情經常發作，令他成為醫院常客，而即使每日要服食多種藥物，病情卻多年未見好轉。已多次徘徊鬼門關的為馮生，亦因此患上抑鬱焦慮，不時有輕生念頭。直至得到政府資助，使用生物製劑治療，才為他的生活帶來曙光。

最新影片:

目前已退休的馮先生指自己於13年前，即55歲時確診患上嚴重哮喘，他形容每次發作時非常痛苦，「猛咁咳同埋喘氣的感覺，就好似畀水浸親窒息嘅感覺，每次都覺得會死咁樣」，他亦因此經常多次出入醫院，「試過一個月住係醫院廿多日」。

由於哮喘是隨時發作，他指就仿如一個「計時炸彈」長期掛在自己身上般，他亦開始長期感到抑鬱焦慮，更試過有輕生衝動。

想打開個窗跳落去死左去，最後醫生轉介去咗精神科，開咗啲抗抑鬱藥畀我。

直至2年前，醫生指他可使用政府資助的生物製劑，才令他生活漸見曙光，更指注射第一針已取得很大成果。目前已打了27針的他，亦已經重回正常生活軌道。大病過後，他指自己更重視健康，已戒煙戒酒，避開致敏原及定期做水療運動。

現在好似變咗第二個人咁，之前啲所有唔舒服完全冇哂...以前行幾步路就要停，而家我可以幫手照顧埋一位長者，日日去佢屋企行6層唐樓二三轉，煮埋飯比佢都重得。

呼吸系統科專科石嵐軒醫生表示，嚴重哮喘患者發病率及死亡風險均較高，但有3大策略可降低相關風險，包括藥物、自我管理及生活模式三方面。本港約有3至10%患者屬於嚴重哮喘，即使給予最高劑量藥物仍持續出現嚴重症狀，病發時可危及生命，故醫生會考慮處方生物製劑予這類患者。

呼吸系統科專科護士列碧琪亦呼籲，病人若想減少哮喘病發，除了要確保能正確使用吸入藥物，更最好不要飼養寵物；不要在屋內放置有強烈氣味的東西，像香水、燒香燭或香薰油等；在天氣潮濕時使用抽濕機或冷氣機，以保持室內乾爽；避免接觸各種致敏原等等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

記者：容惠玲