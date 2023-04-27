張天賦MV女郎出道加入樂壇　Nancy沖繩拍攝被醉漢搭訕

▲ Nancy Kwai正式出道。

去年在華納的Future Is Now企劃首度亮相的新人Nancy Kwai（Nancy），擁有不少MV演出經驗的Nancy，過去曾為同門師兄MC 張天賦《世一》、Dear Jane《未開始已經結束》、洪嘉豪《自問自答》等MV擔任女主角，曾因擔任Dear Jane《Limerence》專輯封面女郎而引起大家好奇，在MC《世一》MV中飾演外星女孩的Nancy，更令樂迷對她謎樣笑容的外星美女氣場留有深刻印象！

年初推出首支英文單曲《Teaser》 後，旋即登上「903豁達推介」第一位，不少樂迷期待她的首支廣東單曲。今日正式推出廣東歌出道作《Count To Three》，拍攝屬於自己的個人MV ，Nancy亦感到非常興奮！

▲ 沖繩進行拍攝

個人MV赴沖繩進行拍攝，因疫情而3年未能旅遊的港人解封後隨即蜂擁前往旅行，所以拍攝團隊特別挑選沖繩讓觀眾從第一身的「男友視角」，以眼睛體驗跟Nancy 遊沖繩的甜蜜拍拖經歷！

MV除用上手機自拍片段，亦睇盡多個沖繩靚景，如殘波岬燈塔、美麗海水族館、恩納村、萬座毛、系滿魚市場、知念岬公園等景點，變成觀眾同Nancy拍拖打卡嘅回憶！加上Nancy的清秀樣子同甜美笑容，令「男友視角」MV 戀愛感覺滿瀉，甜度超標！

因Nancy本身唔識游水，原先只有穿泳衣行沙灘情節，但她突然好想玩立槳衝浪，就衝落水邊玩邊拍，搞到成身濕哂！

今次因為需要同時拍攝下首單曲的MV，為令畫面更豐富，拍攝團隊每日要去5至6個地方拍攝、每晚只瞓2個鐘就起身，面對緊湊行程同語言不通，Nancy都全程投入！

她一頭搶眼銀白頭髮又相對高大，拍攝期間吸引不少當地人注目，除日本小朋友不停同她講日文，還被一個飲醉酒男人撩講嘢，因為不知對方講甚麼，故只能招牌外星微笑回應！

問到 Nancy可有試過同男友以這個方式拍片記錄過的地方，她扁咀擰頭表示未試過，所以希望觀眾能以男友視角擔任MV男主角，與她一同感受沖繩的氣息！

