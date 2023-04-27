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【區議會】范徐麗泰倡直選比例降至22%　日後可逐步增加

政治 15:49 2023/04/27

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范徐麗泰認為，區議會直選比例可參照立法會，即大約22%。(資料圖片))

特首李家超日前稱，區議會有多種產生方法，但會保留一定的選舉成份。全國人大前常委范徐麗泰認為，區議會直選比例可參照立法會，即大約22%，日後亦可逐步增加比例。

范徐麗泰今日在報章訪問指，區議會直選比例可參照立法會，即大約22%，相關比率與1982年首屆區議會的直選議席相若。她認為，若日後選出的區議員做得好，亦可逐步增加比例。

不認同削減直選議席是「懲罰」選民

對於區議會削減直選議席，她不認同是在「懲罰」選民，或是降低區議會認受性，她認為保留一定選舉成分，已顯示對選民的尊重。她又指，2019年區議會選舉結果令她感到害怕，強調若選民如此易受網上言論唆擺，選出完全不合格的議員，「選舉是無意義」。

對於民主黨未決定是否參選區議會，范徐麗泰坦言，若政黨不參選，只會是論政團體，對其發展無積極意義。

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責任編輯：區綽彥

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