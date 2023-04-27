【歌聲魅影】為經典音樂劇創作中文歌詞　填詞人陳少琪難忘《雪狼湖》

▲ 陳少琪詞作超過3000首。

自1988年1月在美國紐約百老匯上映的音樂劇《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera），公演35年後，今年4月終完成最後一場演出，成為當地百老匯歷來上演時間最長的音樂劇。

《歌聲魅影》是深入民心音樂劇代表作之一，亦曾拍成電影版本。而全球首齣官方授權華語版《歌聲魅影》（內地劇名為《劇院魅影》），將於5月3日於上海公演，而負責統籌翻譯中文歌詞的，正是香港知名填詞人陳少琪。

改篇自法國同名小說的《歌聲魅影》音樂劇，由大師級音樂人Andrew Lloyd Webber編寫全劇歌曲，並由其時的妻子Sarah Brightman飾演女主角Christine，劇中有不少經典曲目，包括主題曲《The Phantom of the Opera》、《Angel of Music （The Mirror）》，《Music of the Night》等。

▲ 《歌聲魅影》中外製作人：（左起）中方導演陳星翡、助導Sami、外方導演Rainer Fried、陳少琪、助理音樂監督Dar。(受訪者提供)

漫長改編歌詞工作

80年代入行，成為達明一派御用填詞人的陳少琪，亦是《歌聲魅影》的忠實粉絲。他憶述：「這齣劇首演時，正好接近我入行年份，後來有機會在不同地方看過4次，電影版本更看了無數次，有時也會幻想，如果當中的歌曲自己填上中文，甚至廣東話又可不可以呢?」

近年定居北京，並多度為迪士尼動畫歌曲填寫華語歌詞的陳少琪，約5年前獲上海文廣演藝集團總裁馬晨聘邀請，成為首齣官方授權的《歌聲魅影》中文版的譯配總監，肩負起把劇中所有英文歌曲填上中文歌詞的重任，對陳少琪來說，就像夢想成真。

雖受疫情拖延了製作進度，《歌聲魅影》自2019年後開始進入選角及製作階段，陳少琪統籌的譯配小組也開始了漫長的改編歌詞工作。當中翻譯人員年齡橫跨不同世代，有來自音樂學院畢業生，也有專責文學的英語系畢業生等。

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陳少琪指當中難度和挑戰不少：「外國製作方給予了大量指引作為天書，當中每一句歌詞既要符合劇情需要，能表達演員的情感關係；同時要顧及音韻、拍子，中英文語法是否一致。要有文字上的美感，也不能太過艱深，目標對象是年青觀眾，希望觀眾能在不用看現場的提詞機下，也能聽得到歌詞，專心投入於演出上。」

語法喻意都跟足原著

另外，他說所有中文翻譯歌詞，亦須由外國製作團隊審核後才可過關。陳少琪舉例：「例如splendour，究竟是用光輝、光芒、光環等，每個字代表的光度和意思也不同，我們可能要有20多個字眼的方案，再讓外方去審批，然後再由演員去試唱，如果覺得不自然或不恰當，也要重新調整，一個字眼已是如此，全劇共有20多首歌，只是歌詞翻譯已用上半年時間。」

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陳少琪雖看過此音樂劇多次，惟今次更能領悟原創人的花思和功力。「看了很多歌詞的文字，才知道每一句都很多喻意，文字上的押韻都前後有呼應，亦埋了很多創作動機，每一個斷句、開口或埋口的字，在翻譯上都要跟足。」

他過去曾填寫不少迪士尼動畫的中文歌詞，但都是一個人完成，今次有翻譯小組去配合，又是另一番感受。「年青團隊給予了很多靈感，有些字眼是自己以前填詞從沒想過，我覺得在此音樂劇可能成為一個新的文體，拉闊了國語歌詞的跨度。」

▲ 陳少琪任《歌聲魅影》的譯配總監。（攝：湯致遠)

陳少琪在24歲開始寫詞，活躍樂壇30多年，曾為張國榮、梅艷芳、鄭秀文、張學友、梁詠琪等填詞，詞作超過3000首，而製作音樂劇亦是他其中一個夢想。

在1997年，他與張學友合作《雪狼湖》，2017年為《風雲5D音樂劇》創作歌詞，2018年並推出原創音樂劇《愛在星光裡》。

為張學友寫《雪狼湖》

他表示：「音樂劇公認是舞台製作中難度最高的平台，因要顧及唱、演、跳，以及舞台調度等，挑戰很大，但滿足感亦更大。在自己參予過的音樂劇中，《雪狼湖》當年因是純原創，沒有任何參考，好處是可以自由發揮，但弊處也是沒有前例可依，全都要由零出發；而《風雲》在製作上是最困難的，《愛在星光裡》因是自己成長故事，則是最滿意的一齣。」

學友曾表示一直想重啟《雪狼湖》，由年青演員去飾演，陳少琪甚為贊成。「相隔廿多年，相信在價值觀和愛情觀都可以有全新的詮釋。」

▲ 陳少琪樂意見到《雪狼湖》有一個全新的版本。

入行30多年，陳少琪每次寫歌，都不會想能否成為傳世之作，只抱著兩個宗旨去創作。「就算你以前寫過1000首好歌，不代表下一首也是好的，故首先不要有太多Ego，每次都當自己是新人，才可以跟年青團隊合作；另外，我每次寫歌也當是最後一次，因你不知以後會否有人找，所以每次都要用上全力，或者因此至今還沒有被人淘汰。」

總結音樂圈之路，陳少琪深深體會到，不是他選擇了音樂，而是音樂選擇了他的人生。

記者：陳家昌