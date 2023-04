【歌聲魅影】為經典音樂劇創作中文歌詞　填詞人陳少琪難忘《雪狼湖》

▲ 陳少琪詞作超過3000首。

自1988年1月在美國紐約百老匯上映的音樂劇《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera),公演35年後,今年4月終完成最後一場演出,成為當地百老匯歷來上演時間最長的音樂劇。

《歌聲魅影》是深入民心音樂劇代表作之一,亦曾拍成電影版本。而全球首齣官方授權華語版《歌聲魅影》(內地劇名為《劇院魅影》),將於5月3日於上海公演,而負責統籌翻譯中文歌詞的,正是香港知名填詞人陳少琪。

改篇自法國同名小說的《歌聲魅影》音樂劇,由大師級音樂人Andrew Lloyd Webber編寫全劇歌曲,並由其時的妻子Sarah Brightman飾演女主角Christine,劇中有不少經典曲目,包括主題曲《The Phantom of the Opera》、《Angel of Music (The Mirror)》,《Music of the Night》等。

▲ 《歌聲魅影》中外製作人:(左起)中方導演陳星翡、助導Sami、外方導演Rainer Fried、陳少琪、助理音樂監督Dar。(受訪者提供)

漫長改編歌詞工作

80年代入行,成為達明一派御用填詞人的陳少琪,亦是《歌聲魅影》的忠實粉絲。他憶述:「這齣劇首演時,正好接近我入行年份,後來有機會在不同地方看過4次,電影版本更看了無數次,有時也會幻想,如果當中的歌曲自己填上中文,甚至廣東話又可不可以呢?」

近年定居北京,並多度為迪士尼動畫歌曲填寫華語歌詞的陳少琪,約5年前獲上海文廣演藝集團總裁馬晨聘邀請,成為首齣官方授權的《歌聲魅影》中文版的譯配總監,肩負起把劇中所有英文歌曲填上中文歌詞的重任,對陳少琪來說,就像夢想成真。

雖受疫情拖延了製作進度,《歌聲魅影》自2019年後開始進入選角及製作階段,陳少琪統籌的譯配小組也開始了漫長的改編歌詞工作。當中翻譯人員年齡橫跨不同世代,有來自音樂學院畢業生,也有專責文學的英語系畢業生等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳少琪指當中難度和挑戰不少:「外國製作方給予了大量指引作為天書,當中每一句歌詞既要符合劇情需要,能表達演員的情感關係;同時要顧及音韻、拍子,中英文語法是否一致。要有文字上的美感,也不能太過艱深,目標對象是年青觀眾,希望觀眾能在不用看現場的提詞機下,也能聽得到歌詞,專心投入於演出上。」

語法喻意都跟足原著

另外,他說所有中文翻譯歌詞,亦須由外國製作團隊審核後才可過關。陳少琪舉例:「例如splendour,究竟是用光輝、光芒、光環等,每個字代表的光度和意思也不同,我們可能要有20多個字眼的方案,再讓外方去審批,然後再由演員去試唱,如果覺得不自然或不恰當,也要重新調整,一個字眼已是如此,全劇共有20多首歌,只是歌詞翻譯已用上半年時間。」

最新影片推介:黃嘉樂夫婦專訪

陳少琪雖看過此音樂劇多次,惟今次更能領悟原創人的花思和功力。「看了很多歌詞的文字,才知道每一句都很多喻意,文字上的押韻都前後有呼應,亦埋了很多創作動機,每一個斷句、開口或埋口的字,在翻譯上都要跟足。」

他過去曾填寫不少迪士尼動畫的中文歌詞,但都是一個人完成,今次有翻譯小組去配合,又是另一番感受。「年青團隊給予了很多靈感,有些字眼是自己以前填詞從沒想過,我覺得在此音樂劇可能成為一個新的文體,拉闊了國語歌詞的跨度。」

▲ 陳少琪任《歌聲魅影》的譯配總監。(攝:湯致遠)

陳少琪在24歲開始寫詞,活躍樂壇30多年,曾為張國榮、梅艷芳、鄭秀文、張學友、梁詠琪等填詞,詞作超過3000首,而製作音樂劇亦是他其中一個夢想。

在1997年,他與張學友合作《雪狼湖》,2017年為《風雲5D音樂劇》創作歌詞,2018年並推出原創音樂劇《愛在星光裡》。

為張學友寫《雪狼湖》

他表示:「音樂劇公認是舞台製作中難度最高的平台,因要顧及唱、演、跳,以及舞台調度等,挑戰很大,但滿足感亦更大。在自己參予過的音樂劇中,《雪狼湖》當年因是純原創,沒有任何參考,好處是可以自由發揮,但弊處也是沒有前例可依,全都要由零出發;而《風雲》在製作上是最困難的,《愛在星光裡》因是自己成長故事,則是最滿意的一齣。」

學友曾表示一直想重啟《雪狼湖》,由年青演員去飾演,陳少琪甚為贊成。「相隔廿多年,相信在價值觀和愛情觀都可以有全新的詮釋。」

▲ 陳少琪樂意見到《雪狼湖》有一個全新的版本。

入行30多年,陳少琪每次寫歌,都不會想能否成為傳世之作,只抱著兩個宗旨去創作。「就算你以前寫過1000首好歌,不代表下一首也是好的,故首先不要有太多Ego,每次都當自己是新人,才可以跟年青團隊合作;另外,我每次寫歌也當是最後一次,因你不知以後會否有人找,所以每次都要用上全力,或者因此至今還沒有被人淘汰。」

總結音樂圈之路,陳少琪深深體會到,不是他選擇了音樂,而是音樂選擇了他的人生。

記者:陳家昌