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【臭狐困擾】9成臭狐患者聞不到自身體味　醫生揭從耳朵1個特徵可判斷

健康 18:51 2023/04/27

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體臭（俗稱「臭狐」）對許多人來說是一大困擾，台灣有醫生表示，臨床上多數「臭狐」患者可能因為嗅覺疲勞，所以很少察覺自己有「臭狐」問題。醫生指出，據研究顯示，臭狐其實主要和遺傳因素有關，當中超過9成人有家族史，更有高達98%的人有「油耳」情形。因此若不肯定自己是否有「臭狐」，可以先檢查耳朵作判斷。

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綜合台灣媒體報道，林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立醫生指出，人體有小汗腺及大汗腺，小汗腺的開口在皮膚表面，分泌物一般為水狀，可調節體溫；而大汗腺的開口在毛囊，其分泌物中的蛋白質會與表皮上的細菌接觸，從而散發出強烈異味，亦即「臭狐」。

黃耀立指出，臭狐主要與遺傳因素有關，通常有臭狐的人98%都有「油耳」情形，因此要快速檢測自己是否有臭狐，可從耳朵的情形來判斷。

台灣兩性專家許藍方博士補充，聞不到自己身上的味道通常是因為「嗅覺疲勞」。當人持續聞到同一種氣味，大腦為了避免發生過度疲勞的情況，就會將嗅覺中樞神經從興奮狀態轉為抑制狀態，導致臭狐患者出現「久聞不覺其臭」的問題。

她又引述過往諮詢的案例，指出曾有個案因為臭狐問題而遇上職場霸凌，甚至被公司開除。亦有人因此在青春期感到自卑，進而影響心理健康、自我認知和人格發展等。

臭狐並非不能治療，目前有技術可運用微波熱能聚焦在真皮層和脂肪層交接處、大小汗腺最密集的區域，一次破壞造成多汗問題的小汗腺，以及造成臭狐問題的大汗腺。長庚醫院今年亦公布第二代清新微波療程的臨床研究結果，參與者經過一年追蹤後，平均可改善8成腋下多汗和臭狐困擾。

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責任編輯：羅嘉欣

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