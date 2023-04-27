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【夫妻關係】湊仔3年零收入被抱怨開支大　全職媽媽反擊力數丈夫4宗罪

親子 16:43 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

台灣人妻被抱怨生活開支大，3年為照顧孩子零收入，她嬲爆炮轟丈夫多宗罪。(《下流上車族》劇照)

台灣一名全職媽媽在社交媒體發文，稱自己為照顧孩子3年零收入，她抱歉一直以來都是靠老公賺錢維持生計，沒想到丈夫竟埋怨生活開支大也歸咎於她，抱怨她卡數多。她長年累月被老公情緒勒索，終於忍唔住還擊，力數老公多宗罪，更開始找工作，並打算劈炮唔做全職媽媽，「我清醒了！我的確是該找工作養他們了。」

該名台灣全職媽媽，今日（27日）在「爆料公社」以匿名投稿，主題是「雖然匿名但又很希望我先生可以看到…」，文章開端，她三度表示「很抱歉」︰

我很抱歉身為一個母親，很抱歉為了跟著你姓身上流著你的血的孩子而三年沒有收入。很抱歉一直以來都是你在養著我跟孩子與兩貓ㄧ狗。

她又暗示丈夫埋怨生活開支很大，抱怨寵物每天吃罐頭，又抱怨信用卡卡數大……她坦承的確生活開支很大，所以她曾經提議過讓娘家媽媽或奶奶，甚至可以請保母照顧孩子，她可以回歸職場，但老公總說︰「孩子還小還很黏我，讓我等孩子上幼稚園再回去工作。」

請同事食飯不嫌貴

口裡說不讓老婆重返職場，但身體卻很誠實，所以人妻連珠炮轟，力數老公多宗罪，寵物罐頭糧嫌貴，請同事食飯就唔貴，

寵物每天吃一餐罐頭都持續多久了？如今你脫口一句那就吃飼料吧！罐頭買不起了……你請同事吃飯一頓飯四五千台幣（約1,200港元），你沒捨不得，你捨不得寵物的罐頭一個月兩三千（約750港元）？

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卡數全買孩子丈夫東西

人妻繼續數，指丈夫埋怨她卡數多，責備她亂買不懂賺錢的辛苦，於是她還撃表示，卡數不是孩子就是丈夫，他卻說月薪全被老婆跟孩子還有寵物花完了，還要擔起找卡數的負債，

你一個禮拜給我一千塊錢台幣（約255港元）讓我買自己的早午餐偶爾買晚餐，我只跟你說了句小朋友要買什麼東西，你連一個五百台幣（約130港元）都不願意多給讓我刷信用卡就好，你從沒想過信用卡刷的費用沒有一筆是屬於我的……不是孩子就是你……

發脾氣不願湊仔

除了金錢問題，就連幫忙看看孩子，丈夫也會發脾氣亂丟東西，

你下班我麻煩你幫忙看一下孩子，我要去洗個澡洗孩子的衣服，你立馬爆發大力的摔著寵物的東西孩子的玩具，你告訴我為什麼下班了還要被我煩？

當著孩子面前吵架

人妻告訴老公不要在孩子面前吵架，不要一不高興就兇寵物，結果換來老公一句「看不慣你就自己想辦法去賺錢養他們四個」。人妻聞言嬲爆，更決定重返職場打工，

我已經背著你默默在找工作，背著你默默找保母了，三年了這次是最後一次我因為你最後的那句話我清醒了。我的確是該找工作養他們了。

網民勸重返職場

帖文一出，即掀起熱議，不少網民也勸樓主趕快回職場，自已賺錢不用看面色，「夫妻間還是金錢獨立，趕快回到職場」、「沒用的男人才會計較錢，勸你趕快離一離去工作養自己吧！小孩記得留給他去養」、「女人要有自己的工作，別相信男人說的我養妳這種鬼話」、「趕快找工作去吧，日後要好好愛自己。」

另外，也有網民認為樓主老公想法奇怪，都不曾考慮維持一個家的生計需要花多少，應該反省自己為何養不起家，「一個男人連家都養不起」、「一個月給一千（台幣），這男人去再投胎好了，我光是給貓狗吃 一個禮拜就二千元超過」。

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責任編輯︰王明芳

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