【死而復生】男子打籃球心臟病發「死亡28分鐘」　奇蹟復活親曝死後世界：如靈魂出竅

▲ 男子打籃球心臟病發「死亡28分鐘」，奇蹟復活親曝死後世界。（iStock圖片）

不少人對死後的世界都感到好奇。澳洲一名男子打籃球時突然心臟病發，失去生命跡象28分鐘，所幸經搶救後奇蹟生還。近日他分享「死亡」期間的神奇經歷，指彷如靈魂出竅，看到自己被急救的過程。

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綜合外媒報道，57歲的跆拳道教練的菲爾（Phill Zdybel）本身患有冠狀動脈瘤，他在去年11月打籃球時，心臟驟停倒地，他的兒子發現後立即報警求助，當時有一名護士路過，見狀即上前向菲爾施行心肺復甦術（CPR），亦有人幫忙取得「自動體外心臟除顫器」（AED機）。

菲爾其後被送到醫院，並足足昏迷了3天，期間接受手術植入心臟支架。直到醒來後，他才知道自己曾失去生命跡象28分鐘。

▲ 菲爾（右）和兒子。（Facebook圖片）

他近日向當地傳媒分享「死後世界」，指當時沒有看到所謂的人生走馬燈或白光，而是彷如靈魂出竅般，整個人浮在半空中，看見昏迷的自己躺在地上被搶救。死而復生的經歷

能夠走過鬼門關，菲爾形容是一個奇蹟，他慶幸自己並非在睡覺或開車時心臟病發，又感謝身邊的人伸出援手。 死而復生的經歷亦令他對人生改觀，原本打算放棄武術運動的他，現時已經和兒子一起重返賽場。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣