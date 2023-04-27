【新聞之花】前主播繆美詩講移民苦與樂　開拓新事業不容易：有太多困難要克服

前亞視新聞主播繆美詩（Rachel）早年離開主播界投身企業傳訊工作，之後更開設公關公司，一做就12年。

其實早在讀書時代，繆美詩已移民加拿大，後來回香港工作。及至去年6月，繆美詩與老公Vincent、兩名12歲、9歲的女兒再重返加拿大，現居於溫哥華的繆美詩在今日（4月27日）接受李婉華的youtube頻道訪問，分享移民生活的體驗和困難。

繆美詩直言移民是極大的挑戰，生活環境完全改變外，所有人脈也連根拔起，昔日的新聞主播要放下身份，開拓新事業。

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▲ 前新聞主播繆美詩接受李婉華節目訪問。

移民生活由零開始

Rachel說要單人匹馬四出聯繫，她說：「我跟小朋友說，自從22歲搵第一份工需要見工外，今次是自己拿著file跟人自我介紹，因為想做英語市場，由頭到尾人家也問『你係邊位？』，的確是一個好好的訓練！」

Rachel覺得生小朋友令她「重生」，而移民就是鍛鍊一個人的意志，她說：「我要整理個人CV和社交媒體，所有事情由零開始。我跟女兒說行過移民這條路，人應該會變堅強，有太多困難要克服。」

移民加國廿年的李婉華大表認同：「以前努力建立的事物可以突然沒掉，很多個晚上我都感到難過，行前又不可以，退後更加不想，要很有勇氣才可走下去。」

▲ 繆美詩於97年加入亞視擔任高級記者兼新聞主播。

繆美詩：見到個廚房已經想喊

回流加國，Rachel跟女兒一起成長，學習做家務，大女負責洗碗和洗米煲飯，細女即負責洗衫，而Rachel即要學習下廚。她說：「我是經典港女，40年來未曾煮過一餐飯，工人姐姐是家務能手，我很捨不得她，想盡辦法帶她過來，但處理不到，但我要成長。」

由零開始學習煮飯，Rachel笑稱女兒們完全目賭她「重生」，「由見到我去Saveway花三個鐘才返到家，很徬徨，咩cheese呀?幾廿款cheese，咩來的?行到腰骨痛返來還要煮3個鐘飯，整個廚房打完仗一樣，我真的崩潰，煮飯途中我喊了3次，沖完涼又再喊，最崩潰是明天又再來過，我又要洗過廚房，又要買菜煮飯。」

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夫婦關係勝從前

雖然老公建議叫外賣，但Rachel說不可以，最後咬緊牙關學識煮飯。Rachel憶起細女6歲時跟姐姐學拉丁舞，比賽更拿全港總冠軍，Rachel說：「她跟我說『媽咪我跳得好，唔代表我鍾意跳架』，叫我好迫佢，現在我好大聲跟她說：『阿女我煮得好，唔代表我鍾意煮，但我日日我煮緊。』」

來到加國女兒沒再學拉丁舞，「我一直跟女兒說，即使並非你想做的事，若這是你的責任，你也要做。」

Rachel謂移民加國後夫婦關係變好，她亦感恩丈夫扶持：「記得第一晚煮的食物，他卻完全無投訴，女兒更讚媽咪好叻。我問丈夫為何看得那麼開?他說：『人生沒有事情是永恆』，只是『繆美詩』你自己不知，多年來你都幸福，身邊人給你所有資源。」

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要成為快樂媽咪

早前於美國取獲家長效能訓練（P.E.T.）認證導師資格的Rachel，節目中分享教小朋友的心得。

她稱加拿大教育是「自生自滅」理念，不會刻意催谷學生。Rachel說：「任何人都要自己把握機會，你想參加朗誦比賽，就要自己舉手，沒有老師會加班訓練你。家長跟孩子關係猶如陰陽，你愈可以放手，小朋友愈積極，如果父母甚麼都管子女，只會變成『皇帝唔急，太監急』」

▲ 繆美詩育有兩名女兒！

Rache勸父母們別困在自己的世界，她說：「不少媽媽有著大包袱，就是覺得『你快樂所以我快樂』，其實是不會吧，生完長女後令我明白要令小孩開心，首先自己要開心，要讓自己成為一個快樂的媽咪，媽媽是家裡的靈魂，我們要有自我價值與成功感。」

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