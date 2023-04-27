【醫療券】長者醫療券明日起擴展至4類專職醫療　營養師、聽力學家涵蓋在內

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衞生署今日（27日）公布，由明日（28日)起，長者醫療券計劃的適用範圍將擴展至涵蓋4類參與「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員（即聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師）所提供的基層醫療服務，以及經他們專業評定後並提供的醫療設備，例如助聽器等。



行政長官於去年《施政報告》提出優化醫療券計劃，當中包括擴大長者醫療券的適用範圍至參與「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的服務，以及用於由有關醫療專業人員因應長者的健康需要而在其專業執業範圍内處方並提供的醫療設備，例如助聽器等。



上述優化措施將於明日起實施，預計可惠及接近170萬名合資格長者。政府呼籲「認可醫療專業註冊計劃」認可醫療專業團體註冊的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師向衞生署登記參與醫療券計劃，為長者提供更多私營基層醫療服務選擇。



連同四類新的醫療專業，合資格長者將可使用醫療券支付共14類醫護專業：即西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫、註冊名冊第一部分註冊的視光師、聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師所提供的基層醫療服務。截至今年三月底，合共超過11,000名香港醫療服務提供者已登記參與醫療券計劃。合資格長者可以在遍布全港18區的超過33,000個服務地點使用醫療券。

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責任編輯：陳展棋