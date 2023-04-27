【生化危機】蘇丹內戰存放病原體實驗室遭佔領　世衛警告：恐引發生化危機

▲ 蘇丹內戰遭佔領實驗室，世衛憂存放麻疹、霍亂病原體爆生化危機。

近日蘇丹爆發内戰，蘇丹國家公共衛生實驗室（National Public Health Laboratory）被攻佔，世界衛生組織（WHO）周二（25日）警告，實驗室內存放著包括麻疹、霍亂病原體及其他有害物質，或會爆發生化危機。

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綜合外媒報道，世衛駐蘇丹代表Nima Saeed Abid於25日以視象形式的記者會上表示，位於蘇丹首都喀土穆的「蘇丹國家公共衛生實驗室」已被內戰中的其中一方佔領作軍事基地，但沒有交代攻佔實驗室的是哪一方。

Abid表示，現時主要問題是，實驗室技術人員無法進入實驗室，並安全地處理可用的生物材料和物質，而停電也令實驗室內的材料無法被妥善存放。據報道，實驗室內存有多種生物和化學材料，包括小兒痲痺、麻疹、霍亂病原體及其他有害物質，以及血液庫存。世衛組織警告，或會出現生化危機，並形容當下情況極度危險。

根據世衛最新數據，蘇丹自政府軍與準軍事組織快速支援部隊（RSF）在4月15日爆發內戰以來，已造成至少459人死亡，4,072人受傷，Abid稱這只是一個被低估的數字。該場内戰使醫院及其他基礎服務陷入癱瘓，許多民眾被困家中，食物和水的供應日益減少。而世界衛生組織報告了14 宗針對衛生設施的襲擊事件，並正在將工作人員轉移至安全地點。

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蘇丹交戰雙方於25日第4度同意停火72小時，不過有報道指，停火期開始喀土穆仍傳出重炮射擊和開槍聲音。美國國務院敦促延長蘇丹的停火協議，希望通過與蘇丹軍方和文人領導人的接觸，找到停止敵對行動的途徑。

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責任編輯：羅嘉欣