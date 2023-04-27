《銀河守護隊3》被讚《復仇者聯盟4》後MCU最佳作品　一文重溫整個系列角色

已過檔DC做高層的James Gunn執導的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3），是整個三部曲系列的最後一集，電影早前在洛杉磯舉行首映，影評大讚此片是《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）後最好的MCU作品，可說為踏入第5階段以來被受批評的MCU挽回面子。

電影《銀河守護隊》首集於2014年上映，至於原著漫畫本來在MARVEL不算很出名，非美漫迷更不知有《Guardians of the Galaxy》此漫畫，不過自影片上映後，「銀河守護隊」此團隊人氣急升。

星爵Peter Quill （基斯柏特 Chris Pratt）

小時被拐上外星後一直闖蕩銀河，打架、醉酒鬧事、詐騙樣樣齊，經歷「源球」爭奪戰後，被迫成為銀河守護隊的領導者。

他是天神族（Celestials）與地球人的混血兒，在《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）和生父壹高（Ego）決戰，永別了真正情同父子的勇度（Yondo）。

及後，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與魁隆（Thanos）的大戰中失去嘉魔娜（Gamora），一直鬱鬱不歡。在沒有復仇者聯盟的宇宙，他也許要帶領隊員迎來最後一次，也是最凶險的一次生死之戰。

嘉魔娜Gamora（素兒莎丹娜Zoe Saldana）

星爵的至愛，嘉魔娜原本是魁隆的養女，被養育成超級武器，獲封為「銀河系最危險的女人」，及後開始醒覺背叛魁隆，並協助復仇者聯盟保衛地球，卻在《復仇者聯盟3：無限之戰》中被魁隆推下懸崖。

而今集出現的嘉魔娜，是來自不同時間線的分身，她沒有對星爵的記憶和感情，究竟兩人會如何發展？

達拉斯Drax （戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista）

又名「毀滅者」，四肢發達頭腦簡單，原本只想為家人報復，但遇上星爵等人後加入銀河守護隊。

在第一集《銀河守護隊》大仇得報，心結解開，漸漸由大惡人形象變成負責搞爛gag的隊員！

火箭浣熊Rocket（畢列谷巴 Bradley Cooper 聲演）

原本是賞金獵人和僱傭兵，現在是銀河守護隊的武器及戰鬥專家，極度牙尖嘴利卻義氣十足。

今集將會揭露他的身世之謎，為了火箭浣熊，銀河守護隊將會陷入重大的滅團危機！

樹人Groot（雲迪素 Vin Diesel聲演）

奇特樹形生物，火箭浣熊的拍檔，只會講一句「我係樹人」（I am Groot），當中不同意思只有隊友才能解讀。在《銀河守護隊》中為拯救隊員犧牲被炸散，被火箭浣熊用殘餘的小樹枝再度培養，再生成為小樹人（Baby Groot）。

牠在《復仇者聯盟3：無限之戰》進入年青期，今集《銀河守護隊3》樹人已成長至高中生，利用佢新的身體建築「腦域」（KNOWHERE）及保護家人，變得更強大的樹人將解鎖更多勁爆技能。

螳螂女 Mantis （寶姬曼迪夫Pom Klementieff）

被壹高收養，能夠透過觸碰來感應他人所想，以及暫時舒緩痛苦情緒。當壹高在《銀河守護隊2》被擊敗後，螳螂女便加入銀河守護隊，與達拉斯感情特別要好，並以她的異能保護大家。

螳螂女與星爵神祕的兄妹關係更在《銀河守護隊：假日特別版》(Guardians of the Galaxy: Holiday Special) 曝光，震撼全球影迷。

獵布拉Nebula（凱倫吉蘭Karen Gillan）

嘉魔娜的妹妹，戰力高強，本同是魁隆的養女，卻被迫互相競爭，更被魁隆強行造成機械身，對之極度痛恨。

與嘉魔娜不和，在《銀河守護隊2》中兩姊妹開始互相諒解，共同對抗魁隆。魁隆在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: End Game）被消滅後，獵布拉和銀河守護隊一起行動，並將「腦域」當作她的家，而今集獵布拉的戰鬥力更大大升級。

至高進化者High Evolutionary （卓克伊烏哲Chukwudi Iwuji）

今集登場的全新反派，專門改造生命的科學家，透過實驗強行使物種進化，他似乎和火箭浣熊的身世有莫大關係！至高進化者擁有超級英雄也未必擁有的高超智慧，他的神聖任務是創造完美社會。

亞當術士Adam Warlock（威爾普爾特Will Poulter）

在《銀河守護隊2》中，被星爵等人玩殘的守榮星（The Sovereign）女祭司長艾莎（Ayesha），為了報復，製造出她的兒子－有超強戰力的人造生物亞當（Adam），他將會與銀河守護隊展開連場激戰。

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