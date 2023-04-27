【本地疫情】流感學校及院舍爆發激增　過去一周28人死亡

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衞生防護中心今（27日）公布，最新新冠及流感數字。本月16-22日期間，流感錄得48宗成人嚴重個案，當中28人死亡，按周升8宗。過去四天，就有29宗成人嚴重個案，當中包括18人死亡。

上周錄得2宗兒童流感嚴重個案，分別是一名14歲男童、以及一名19個月大女嬰。本港踏入流感高峰期以來，共錄3宗嚴重個案，當中1 人死亡。

中心於過去一周錄得23宗在學校、院舍發生的流感爆發的報告（共影響 125 人），對比前一周錄得8宗爆發的報告，按周增加15宗。過去4天更錄得44宗在學校、院舍發生的流感爆發的報告（共影響 234 人）

新冠疫情方面，本月16-22日期間，共錄63宗新冠病毒嚴重及死亡個案，按周升24宗。社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對嚴重新冠病毒檢測陽性比率為 3.77%，按周升0.91%

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責任編輯：陳展棋