【旅遊意外】港男倒斃澳門路氹城酒店　房內傳惡臭保安破門驚揭命案

▲ 港男倒斃澳門路氹城酒店。（資料圖片）

澳門傳媒報道，一名香港男子倒斃在澳門一間酒店客房之內。

澳門司警昨晚（26日）10時45分接報，指在路氹城一酒店客房內發現一具男性屍體。調查顯示，酒店員工因客房於昨日到期後，未有人辦理退房手續，故聯同保安員在晚上10時19分前往查看。

員工按動門鈴惟無人回應，於是以房卡開啟房門，發現門後鎖上防盜鎖，且房內傳出臭味。保安員遂利用工具強行打開房門入內查看，發現一名男子倒斃在床上，大驚報案。

澳門司警初步調查指，未有發現任何可疑或異常情況，死者的背包內放有多種醫院處方的藥物。經對屍體表面進行初步檢查，相信已死去一段時間。除此之外，屍體表面未有發現涉及刑事造成的傷痕。

據了解，死者為香港居民，年約43歲。案件初步列作屍體發現案，死因有待法醫檢驗後確定。

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記者：黃穎津