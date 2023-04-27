【物業管理】全港仍有近一成物管公司未申辦牌照　監管局提醒8月1日起無牌營運屬違法

▲ 物監局呼籲，仍未申領牌照的物管公司及早申領。(陳永康攝)

全港為有公契物業提供服務的物管公司，由8月1日起，需持牌方可提供服務。物業管理業監管局今日指，現時仍有近一成需領牌物管公司未申領牌照，呼籲有關公司及早申領；如業主發現聘請的物管公司，在8月1日後因未領牌無法提供服務，或可循法律途徑追討。

根據《物業管理服務條例》，由今年8月1日起，所有為有公契物業提供多於一個類別服務的物管公司，以及物管經理及主任，均需持有有效物管牌照才可符合法例要求，繼續提供服務。無牌提供服務人士，一經定罪，最高可判處罰款50萬及監禁2年。

物業管理業監管局行政總裁蕭如彬表示，現時業界約有近1000間物管公司，其中約730間需申領牌照。目前為止，監管局已收到670間物管公司的牌照申請或預約申請，餘下未遞交申請的多為中小型物管公司，不涉及大型屋苑的物管服務。

蕭如彬指出，監管局過去曾聯絡未申辦牌照的公司，大多因「未殺到埋身」而拖延申請。蕭如彬提醒，即使文件齊全，牌照申領程序亦需約25天時間處理，呼籲物管公司及早申請，以免唔墮法網。

物業管理業監管局主席黃江天提醒市民，可透過監管局網站查閱登記冊，查核所聘用的物管公司有否持牌，亦可以留意物管公司有否於物業內展示由監管局發出的牌照或「持牌物管公司」標籤。

監管局提醒，如物管公司因未及時申領牌照而未能提供服務，或會違法與大廈業主簽訂的合約，市民如面對以上情況，可諮詢法律意見處理。

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記者：陳梓蔚