【財政預算案】立法會繼續二讀辯論預算案　有議員促政府統計「高才」來港後的工作情況

▲ 立法會大會今日繼續二讀辯論財政預算案的撥款條例草案。（資料圖片）

立法會大會今日繼續二讀辯論財政預算案的撥款條例草案，議員各抒己見，有議員關注人才問題，促政府統計「高端人才」來港後的工作情況，亦有議員擔心香港公共財政的可持續性，下周三輪到官員回應。

勞聯林振昇指，預算案提及「高才通計畫」，至今過萬人領取相關簽證來港，但這些高端人才是否入職與8大行業的工作，甚至來港後是否有工作，「政府完全不知道」，他擔心「就算有十萬個高才來到香港，都未必能夠真正幫助企業。」他認為，政府應該統計高端人才來港後的工作情況，例如是否有某些行業，已有足夠高端人才，可暫緩輸入，集中吸引缺乏高端人才行業的人才。

李鎮強促政府思考如何提升本港出生率

自由黨李鎮強就關注人才和勞動力問題，指出多個行業嚴重缺人，上星期立法會通過促請政府盡快輸入大灣區居民即日來回香港工作，填補特定行業人手。

李鎮強認為，政府要思考如何提升本港出生率，在2021年只有約3.7萬人出生，創30年新低，自由黨倡推出屢進式子女免稅額，首名子女免稅額15萬，第二名子女免稅額倍增至30萬。但最當局在財政預算案中將子女免稅額，由現時12萬港元增至13萬港元，他形容，只是象徵性增加1萬港元，若除以12個月，每個月只有百多元，「連尿片、奶粉都不夠買。」

洪雯憂香港公共財政的可持續性

選委界洪雯擔心香港公共財政的可持續性，指香港自從2008年金融海嘯開始大手筆派錢，包括稅收減免、公屋免租、全民派錢等，加上三年疫情，大約已經派了約9,000億。她續指，香港自2019年起，至今連年財赤；2019年3月底的財政儲備11,616億元，過去4年，如果扣除發行債券及房屋儲備金結餘回撥，財政儲備消耗了5,650億元，減少了差不多一半。她提到，未來的投資承擔愈來愈多，如大量的公屋建設，已經批准的各種建設項目，涉及金額超過7000億元，希望政府慎重考慮，如何開源節流。

陳沛良促政府研究拓闊稅基

選委界陳沛良指，本港稅基狹窄意味着經濟下行可能會打擊政府稅收，不利於提供中長期公共服務同基建設施。同時，本港面對嚴重的人口老化、勞動人口減少等問題，導致繳交薪俸稅的人口比例減少，醫療、養老等相關的社會服務開支增多，開拓新增收入來源的壓力亦增加。

他建議政府在未來適當時期，重新檢視稅基過窄這個問題，研究進行稅制改革以拓闊稅基，保持公共財政的可持續性，當然具體措施要讓社會充分討論。

陳祖恒期望政府繼續支援傳統工業結合創科

經民聯陳祖恒提到，預算案在推動新型工業化積極有為，創科發展藍圖明確指出要協助傳統工業升級轉型，他期望政府繼續支援傳統工業結合創科，包括將紡織製衣業列為策略行業，透過引進辦將更多國內外行業龍頭引進來。此外，有不少傳統工業都有潛力和興趣在港設立智能生產綫，惟遇上各類型的瓶頸，他希望政府多管齊下，包括善用半官方機構的資源，為他們提供解決方案。

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責任編輯：區綽彥