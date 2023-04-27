【末代通識】末代通識考生對殺科感遺憾　「恩師教得好」有信心奪5**

▲ 中學文憑試（DSE）末屆通識教育科今日（27日）舉行。（梁偉榮攝）

推行14年的高中通識科走進歷史。44,888人報考的中學文憑試（DSE）末屆通識教育科今日（27日）舉行，有末代考生形容今年試題簡單，歷經3年的網課議題貼身，有考生更感激「恩師教得好 」，有信心奪5**，但對於明年被公民科取代，估計會令學生減少關注時事，對此感到遺憾。

▲ 在石硤尾一間中學應考的李同學感激「恩師教得好 」，有信心奪5**。（梁凱婷攝）

在石硤尾一間中學應考的李同學認為，今年題目貼切，涉及藥物專利及長者友善議題，平日亦有關注相關新聞，難度屬「中等偏簡單」，但指其中出現未見過的題型，如卷二第2題須解釋部分人士對長者的偏見。她在卷二選擇作答「電子學習平台」題，因經歷了幾年網課，有較多例子作補充，較有把握，她更期望考獲5**，直言「不會失手」，有信心不需重考，因「恩師教得很好」。

對於作為末代考生，李同學說感到遺憾，稱過去從通識科學習到很多知識，令她了解到更多時事，關心社區發生及政策，同時學會多角度及批判性思考。她亦表示，公社科題目設有較多標準答案，相反通識科要求考生言之成理即可，能夠訓練學生變通能力，認為改制會令學生減少關注香港社會以至國家的時事。

▲ 在油麻地試場應考的曾同學稱，通識科令他接觸到日常生活少觸及議題。（梁偉榮攝）

在油麻地試場的曾同學亦說，雖然學校貼中了卷二的「糧食危機」題目，但有關議題較難，故最終也選擇作答了較熟悉的網課題，「2023呢屆學生俾疫情影響咗幾年，身為學生比較熟悉、親近啲，容易舉例。」他亦提到，自從政府2020年宣布殺科後，個人感覺上也不會再出政治題，故無特別溫習，政治題消失也會令學生感覺輕鬆一些。

作為末代通識考生，曾同學指通識各單元涉及能源及政治等日常較少接觸議題，令學生多關心世界和社會，「但係做卷要在限時寫不同角度出發論點，未必好多考生鍾意，但呢科本質上有益學生。」

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記者：馮琪雅、梁凱婷