【癌症殺手】16歲中學生背痛求醫　確診血癌不足一天離世

癌症不一定有明顯症狀，有時候悄無聲息便帶走一條生命。美國一名16歲男高中生近日在打籃球後因為突然背痛求醫，不料幾天後，情況迅速惡化至無法自行站立，送院後確診血癌，並於同一天內離世，令人不勝唏噓。

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綜合外媒報道，來自美國賓州費城的16歲高中生Kyle Limper平時身體健康，熱愛美式足球、田徑及摔角等運動。某日他在打籃球後背部感到疼痛，於是其父Ken Limper帶他到急症室求醫。Ken受訪時透露，當時並未發現Kyle有任何異狀，院方提醒若幾天後情況沒有好轉，便要盡快回去覆診。不料幾天後Kyle的情況卻急轉直下，惡化到連站都站不起來，

他甚至無法下床，要靠我扶著他站起來，然後他又立刻倒回床上。

眼見病情不斷惡化，其家人馬上召救護車將他送往另一間醫院。Kyle抵達醫院後，於當地時間13日診斷罹患血癌，並於當天晚上因癌症引發的血液感染不幸離世。

▲ Kyle Limper確診血癌後不足一天離世，年僅16歲。（GoFundMe圖片）

Kyle的訃聞上寫道，他在Kensington High School擔任足球隊隊員，亦有參加田徑及摔角比賽。此外，他的學業成績亦十分亮眼，曾多次列入學校的優等生名冊。Kyle的家人亦指出，他十分期待大學生活，希望學習刑法及犯罪調查，並繼續參與足球及摔角等運動；他原本甚至已報讀一個可直接與犯罪調查探員一同學習的課程，並且已獲錄取。他們表示非常想念無私、慷慨又充滿愛心的Kyle，目前正在募資平台上為他募款舉行葬禮。

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

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責任編輯：羅嘉欣