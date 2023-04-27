【洗冷氣機】冷氣機久未清洗極污糟　專家教1招低成本清潔提高製冷力兼殺菌

▲ 冷氣機久未清洗極污糟，專家教一招低成本洗冷氣大法，提高製冷力兼殺菌。

轉季時節，不少人開始清洗冷氣機迎接夏天，但僅清洗隔塵網遠遠不足夠！TOPick請教「裝修佬」裝修學院校長Simon，拆解清洗冷氣機時注意事項。

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清洗隔塵網塵埃僅表面功夫

冷氣機經過一整季不使用，再開往往會飄出異味。Simon解釋，冷氣機因一整季沒被使用，溫差令裏面濕氣纍積，嚴重潮濕，因此出風的内外部分都會有霉菌滋生。除非戶主有做防霉除霉工序，否則霉菌一路累積，再打開時就會釋出極多細菌及霉味。

另外，Simon又指出，很多人清洗冷氣機只注重清洗隔塵網上的塵埃就完事，但其實遠遠不足夠，因冷氣機内部有更多看不見的細菌：

如果開冷氣後，發覺有鼻塞、呼吸不順、打噴嚏情況，但不是傷風，就證明冷氣機内有很嚴重的衛生問題。

清洗冷氣機分3大階段

Simon表示，清洗冷氣機分3個階段，清洗隔塵網只屬於最基本的「小洗」，另外還有中洗、大洗，會包括清洗冷氣機內部及出風口部分。

小洗：清水處理即可，視乎骯髒程度定期處理

「小洗」主要代表清洗隔塵網。居住地區不同，隔塵網骯髒程度不一，有些地方的冷氣機隔塵網經過一季仍非常乾淨，但有的僅2星期已積存像鋪了一層毛毯般的塵埃。Simon建議，戶主應每隔1星期拆下隔塵網查看，定期做清洗。

中洗：低成本DIY洗冷氣方法 可提升製冷力

「中洗」指的是用冷氣機清潔劑，噴灑冷氣機中層的銅片；銅片在將隔塵網拆開後就會看到。清洗方法根據清潔劑產品的指示進行，通常噴灑後停留2分鐘，再開啟冷氣15分鐘，作用是將銅片上的污漬、致敏原完全溶化，並帶到冷氣機去水管冲走，可以改善製冷。

由於成本只需幾十元，屬於戶主可以自行做到、較仔細洗冷氣的方法，因此建議在夏季前、大約5月份清洗一次，也可視乎情況更勤加清潔：

如果很久不洗，用清潔劑就很難去除塵埃。就算能溶解，也會堵塞水喉；沒有堵塞的話，慢慢也會形成一層「潺」，積聚在水管内造成堵塞漏水。

大洗：成本較高、可按需要進行

裝修學院家居清潔科專家顧問陽明霖表示，「中洗」雖然有一定作用，但不能做到完全的空氣潔淨，因清潔劑只停留在金屬片表層，內部釋出的空氣依然有細菌。因此想要最深層清潔，就不能一直只做「中洗」，而需要找清潔冷氣機公司協助進行「大洗」。

而究竟幾時有需要進行「大洗」？Simon指出，如果每次開冷氣都出現鼻塞、打噴嚏情況，但不是傷風，就證明致敏原已深植冷氣機内部，需要專人進行「大洗」。

不過，「大洗」成本往往幾百元起跳，市民若勤力做「中洗」，就不會太麻煩。但長久而言，冷氣機仍需要深層清潔，才能保持機件乾淨、節能、延長壽命。

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清洗注意事項

「小洗」及「中洗」階段，使用清水即可；唯「大洗」時，各個清洗冷氣機公司有不同的清洗用品及方法。Simon提醒：

專人通常會用水、酸性產品或酵素清潔，甚至有不同的藥水，但一定要避免他們使用酸性產品清潔内部零件。因酸性會侵蝕金屬，導致冷氣機越洗越容易壞。用水或專用的中性藥水、酵素是最好的，一定不可以用強酸。

另外，清洗冷氣機公司負責人Jasmine則提出，使用高溫蒸槍方法，亦可做到更深層清潔消毒，因比起噴罐裝清潔劑，高溫蒸槍能釋出更大壓力，機内也有更多部分能被清潔到。而且，公司用高溫蒸槍做「大洗」時，會包上膠袋，避免污水流入喉管造成堵塞，還會全面清洗各個冷氣機部件，這也是一般戶主自行清潔做不到的。

保養冷氣機貼士

Simon建議，市民日常可以用最簡單方法保養冷氣機，例如關冷氣前，將製冷轉為送風模式，過15分鐘再關，能減低忽冷忽熱導致的溫差，令冷氣機凝水，從而減少霉菌滋生；關閉冷氣後也不要馬上開窗，避免溫差。最好每年做1次「大洗」、每個月洗1次隔塵網，並順便清潔出風口。

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責任編輯：張沛