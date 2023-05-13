「天生我才」兒童及青年發展計劃 一個著重建立兒童及青年個人能力及建構具支持性社區系統之訓練計劃
自2019冠狀病毒病開始，學生經歷斷斷續續的停課，恆常訓練或個人興趣發展課程被迫暫停。對特殊教育需要（SEN）學生而言，影響尤為深遠。他們不但面對停課，長時間留在家中和應對網上學習模式等的新挑戰，還明顯地出現個人學習及能力倒退情況，對其發展造成莫大影響。為支援這些學生，中西區民政事務處籌辦「天生我才」兒童及青年發展計劃，由香港基督教女青年會西環綜合社會服務處提供服務，目的是要建立一個「支持性社區系統」的訓練計劃。計劃是透過不同的藝術主題如戲劇、音樂、動物輔助和繪本等進行訓練，讓SEN兒童及青年於社區內獲得多元化學習機會，從中學到知識、技能及應對能力，使他們能「活學活用」，將技能應用至實際情景。
學員及家長一同合作製作大型Circle Painting
訓練計劃主要分為：特殊教育需要兒童培訓篇（包括：表達藝術治療、正向繪本情緒學習治療、音樂治療、戲劇治療和動物輔助治療及特殊教育需要青年培訓篇（興趣班體驗、人際相處技巧培訓及工作實習體驗、社區參與實踐篇、家長支援及培訓篇。
兒童培訓篇：「我繪我心」表達藝術治療小組
提供感觀刺激平台，帶領學員在自由的環境下表達內心感受；配合遊戲和比喻，讓學員了解自己不同的情緒、處理方法及學習與同輩相處之道。
兒童培訓篇：「讀出我心」正向繪本情緒學習小組
利用繪本故事，引領學員融入故事角式，讓他們學習處理負面情緒的方法；同時，輔以互動短劇，加深學員認識各種情緒及學習社交技巧。
兒童培訓篇：「齊奏樂章」音樂治療小組
運用音樂遊戲、樂器彈奏和律動形式培養學員之集中力和自我控制力，亦透過與其他人合奏樂器，培養學員的耐性、遵守指令及與人合作的能力等。
兒童培訓篇：「閃亮的我」戲劇治療
透過戲劇介入手法，給予學員肯定和尊重的表達空間，學習如何有效地表達自己的日常行為及學習講話技巧，以提升個人自信心及抗逆力。
兒童培訓篇：「汪星人伴我行」動物輔助治療小組
指導學員向狗隻發出指令、定立規矩等，從而學習利用不同詞彙來表達個人感受，以建立恰當的人際相處模式。
青年培訓篇：
訓練計劃可讓青年學員們按自己的喜好，跟隨導師參與不同的興趣班學習相關技能(包括: 和諧粉彩、皮革製作、擴香石製作、乾花製作、模型拼合及攝影)。在每次的創作歷程，都能為他們帶來成功感，從而提升自信心。計劃亦為青年配對師友，讓青年們在輕鬆的環境中學習人際相處技巧，坦然接受自己的強弱，建立自信。完成學習後，部份青年參與籌備及推行社區市集，部份則擔任興趣班助手，協助導師教授小朋友。活動中，他們所學習的技能得以展現及鞏固，而小朋友的開心參與，就是肯定他們努力的成果。
「天生的才」兒童及青年發展計劃分享
師友分享
師友Joycelyn回顧整個計劃，看到青年投入參與活動，越來越願意表達意見，遇到困難時又會主動提問，見證他們自信心和主動性的提升。她認爲與他們建立了良好關係，彼此平等互相學習，他們能更享受其中，更願意認識自己，學習人際相處技巧。
青年分享
青年學員Tim表示參與計劃後，他認識了很多朋友，擴闊了社交圈子，讓他感到他並不孤單。學習過程中，他學到團隊合作的重要性、用心思預備活動之態度等，這些都有助增強他面對生活和工作之技能。
家長分享
姚女士育有一對8歲及6歲的子女，透過Facebook認識「天生我才」兒童及青年發展計劃，並為子女報名參加，讓孩子接受專業訓練。姚女士表示：「通過表達藝術治療小組，哥哥學懂如何與人相處及合作，聆聽及執行導師的指令，不計較成績及欣賞別人的畫作，同時，每節小組都有分享情緒的環節，可以加強哥哥表達及分享情緒感受的能力！」「妹妹就透過動物輔助治療小組學懂從動物的角度感受它們的需要，並調整自己的指令內容及語氣，以及按特定的步驟接觸小狗令它們感到安全和舒服，這個過程令妹妹在照顧動物前多加思考各『步驟』」。最後，姚女士表示，整個計劃設有獎勵，讓孩子更有學習的動力。姚女士表示，小朋友最喜歡小組最後的獎勵環節，他們可用自己儲到的寶石（獎勵），在結業禮中換取心儀的禮物。
(特約)