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【食物安全】珠江橋牌冰糖或含過量防腐劑　可危害健康澳門急回收

社會 17:57 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

珠江橋牌黃冰糖或含過量防腐劑，或可誘發氣喘、頭痛、噁心或嘔吐等不適症狀，澳門政府宣布須即時回收，香港食安中心未有公布。

被指防腐劑超標的冰糖樣本，是珠江橋牌黃冰糖（特級），最佳食用期限2025年2月22日前。澳門傳媒指，該產品被驗出每公斤含134毫克二氧化硫，超出澳門規定。澳門政府勒令涉事商戶停售及回收問題產品，並向食品業界發出食品預警。同時，呼籲持有涉事批次產品的市民，應立即停止食用。

二氧化硫可用作防腐劑，廣泛應用於各種食物及飲品中。在正常食用情況下是安全，但對二氧化硫敏感的人士在攝入後可能會出現呼吸困難、頭痛及噁心等過敏症狀。香港法例訂明，二氧化硫於乾貨的含量不能多於每公升10毫克。

香港食物安全中心暫時未對有關冰糖，採取回收行動。

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責任編輯：李梓𨭎

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