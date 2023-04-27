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【阿嬌前夫】賴弘國突然騷甜蜜夫妻合照　罕有放閃實情另有目的？

娛樂 19:21 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

「醫界王陽明」賴弘國（Michael）與「阿嬌」鍾欣潼在2020年5月離婚，離婚不足兩年，曾揚言不會再婚的賴弘國，在去年2月3日被爆向拍拖1年的空姐女友Alice求婚成功，他後來大方公開未婚妻雙喜臨門！

Michael過往在社交平台上都以貼圖遮著Alice的樣子，今次一反常態、無遮無擋地公開愛妻的全身照，卻惹來網民質疑他是另有目的。

【雙喜臨門】阿嬌前夫賴弘國第三度結婚　未婚妻奉子成婚認快做爸爸

賴弘國：拾獲辣媽ㄧ枚

日前，Michael在IG分享自己與第三任妻子Alice的合照，並寫道：「拾獲辣媽ㄧ枚」。

Alice在去年8月10日誕下兒子，相中的她身穿白色緊身T恤配黑色短裙，展現纖腰與白滑美腿，其驕人上圍也相當有「睇頭」。

    點擊圖片放大
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    +7

趁機賣廣告？

Alice的身材與少女般，她留言答謝老公：「謝謝老公幫忙產後保養」，Michael回應：「該不會是到越診所找賴弘國醫師保養的吧」，Alice都「夫唱婦隨」地賣廣告，「而且要鳳凰電波 音波 玻尿酸 肉毒 雷射 專業一次搞定 happy」。

有網民留言大讚Alice身材好，又有網民相當直接：「嫁給醫美醫師很好耶！都可以打免費的(或者有折扣）。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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