【校園欺凌】16歲男童疑受同輩欺凌墮樓亡　一文看清事發時序

▲ 男學生被欺凌跳樓自殺，家屬召開記者會。 （左起） 堂哥施先生 ，爸爸-施建華 ，媽媽施太。 （梁偉榮攝）

今年2月14日，一名16歲中四男童於寓所墮樓身亡。事隔兩個多月，事主家人今日（27日）將召開記者會，控訴學校忽視及欺凌事件，強調校方推卸責任。

即睇施同學受欺凌自殺事件時序：

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實體課又回復欺凌？

施同學就讀中二及中三時，受疫情影響改為上網課，期間於内地居住。去年6月，施同學由内地返港，9月升讀中四。農曆年假期後，施同學月今年2月3日從内地回港，至14日期間曾5度因欠交功課被學校老師罰留堂。施太指，兒子平日的成績良好，之前亦不曾因欠交功課被罰留堂，不知道為何會出現此情況。

至2月14日，事主向她吞吐稱，欺凌者黃同學揚言校方要將事主開除學籍，又指其有自閉症。施太隨即於下午6時51分向馮堯敬紀念中學的陳老師查詢，陳老師表示「學校不容許欺凌事件，會嚴肅跟進」，施太因而感到放心。及後，施太需往深圳延長簽證，因此於安撫兒子情緒後便於8時左右離開家中，惟事主於9時左右自殺身亡。【即睇施太跟中學老師微信對話】

家屬質疑學校沒有就欺凌事件作出任何行動

施同學堂哥施先生於4月22日致電校方跟進事件，校方表示，黃同學向施同學表示學校要開除其學籍，以及稱其有自閉症只是「開玩笑」，惟施太指「我仔仔真係驚冇書讀，佢真係好中意讀書，聽到冇書讀佢肯定驚啦，所以咪衝動左」，認為黃同學的言論與其兒子自殺有關。施先生亦於4月24日致電施同學生前就讀的小學，希望取得施同學小學時被欺凌的證據，惟不成功。

施太質疑，學校沒有對欺凌事件作出任何行動，指「問佢地就話交咗俾警方，你地自己去揾，咩回應都冇」。施太指，事後學校繼續上課和活動「當咩事都冇發生」，施同學生前的同班同學亦向施太表示學校沒有任何行動。她續指，記得其他學校發生同類時間都會停課，並向家屬致歉，但事件至今已兩個多月，校方仍然沒有回應，施太認為對其兒子不公平。

施先生表示，強烈譴責馮堯敬紀念中學對欺凌行為置之不理的處理方式，強烈要求香港馮堯敬紀念中學、欺凌者及欺凌者父母，就施同學在學校被欺凌後跳樓身亡事件，向死者家屬鄭重道歉。施先生又指，欺凌事件關乎社會責任和公眾利益，指「如果我哋唔企出嚟向香港市民發聲告知此事，社會就唔會尊重生命，下一個欺凌事件、悲劇就會再度重演，令其他同學深受其害，撕碎下一個家庭」。他表示，此為召開記者會的初衷，不希望欺凌事件再次於學校發生，敦促政府、教育局及學校，正視及解決欺凌問題，讓孩子們在充滿愛的社會學習和生活。

學校聲明：涉事學生從未向學校投訴受到欺凌

香港中國婦女會馮堯敬紀念中學傍晚發聲明指，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌。直至事件發生當晚，該家長才首次透過通訊軟件向本校老師表示涉事學生最近有心事及提起其在小學時曾被小學同學欺凌等往事，該老師即時承諾翌日會向涉事學生了解及提供輔導。校方又指，自2月14日晚上所發生的事件後，學校師生至今仍感傷心難過， 明白父母之痛更是不能言語。學校一直與家屬保持溝通，並且繼續為家長提供合適的支援及協助，同時亦積極與教育局、警方、社工、教育心理學家、社福機構等多方合作，保持聯繫，盼能讓各方走出傷痛，重新振作。【即睇學校回應】

教育局：警方調查中不宜評論個案

被問到局方有否收過涉事中學通報欺凌事件，以至家長曾否向教育局投訴過，教育局發言人沒正面回應，僅稱由於警方已展開調查，教育局不宜評論個案。

發言人續稱，對事件表示難過，並一直因應事件與學校保持聯繫，提供適切的意見及協助。事件發生後，學校已即時啟動危機處理小組作出跟進，包括安排教育心理學家及多位社工為有需要的學生提供輔導及支援，以及與相關家長保持聯絡。

事發於今年2月14日，一名16歲男童倒臥於沙田乙明邨明耀樓地面，當場死亡，經初步調查疑事主由高處走廊躍下。

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記者：吳穎嵛