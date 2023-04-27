【賄賂】串謀兩車房東主收賄1.2萬　投資公司前僱員被判罪成

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廉署公佈，一名投資公司前僱員串謀兩名車房東主收賄，判授公司車輛維修訂單予該車房，早前被廉政公署落案起訴，今日（27日）裁定罪名成立。

被告馮郭傑，62歲，是亞洲金融前一般助理兼司機，被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情指，綜合汽車東主及前東主應被告要求誇大相關維修費，並把誇大了的部分交予被告作回佣，涉款至少12,000元。案發時，綜合汽車是亞洲金融委任的其中一間車輛維修承辦商。綜合汽車由其唯一東主及前東主經營。

2018年1月至2020年10月期間，亞洲金融在被告推薦下向綜合汽車判授約40份車輛維修訂單，並支付維修費共約36萬元。

裁判官何慧嫻將案件押後至５月１１日判刑，以待索取被告背景報告。被告還押懲教署看管。

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責任編輯：李梓𨭎