  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 19:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【使命必達】速遞員遭車門夾斷手指　繼續送貨無求醫2cm斷指遺路邊

健康 18:57 2023/04/27

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

速遞員遭車門夾斷手指，繼續送貨無求醫，2cm斷指遺路邊。（iStock圖片，示意圖）

為搵食可以去到幾盡？日本一名速遞員開工期間，遭車門夾斷手指，事後沒有即時求醫，而是繼續送貨，2厘米斷指遺留在路上，最終由一名小學生發現。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

綜合日本傳媒報道，京都舞鶴市一名小學生於周一（24日）在路面上發現一根長約2厘米的人體斷指，回家後告訴母親並報警。警方到場後發現，斷指上有指甲，切面不平整，沒有刀切痕跡，且尚未腐爛，初步判斷為男性的手指。

警方翻查附近的閉路電視，發現斷指屬於一名60多歲的速遞員，他接受調查時表示，送貨期間遭車門夾斷手指，事發後便繼續送貨，亦沒有到醫院治療。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事件曝光後，引起當地民眾熱議，不少人表示無法理解為何速遞員仍繼續送貨，而非即時求醫，「為什麼要優先考慮工作呢？」、「沒有包裹比自己的手指更珍貴」。

日本手外科醫生藤尾圭司接受當地傳媒訪問時表示，即使手指被切斷，只要採取適當的措施，例如保持斷指冷卻，並正確處理傷口，在1天內進行手術，有機會將手指重新接駁。

據東京消防廳統計，2016至2018年間，日本發生超過200宗斷指意外，大多屬於工廠事故。而12歲以下兒童的斷指意外，多數為遭門夾斷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
12:23 2022/07/25
【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
17:13 2020/11/04
【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
【速遞爭議】速遞送貨上樓變路邊交收　79歲翁搬11kg貨回家猝死梯間
16:21 2021/12/11
【速遞爭議】速遞送貨上樓變路邊交收　79歲翁搬11kg貨回家猝死梯間

你可能感興趣

【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
12:23 2022/07/25
【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
17:13 2020/11/04
【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了
【速遞爭議】速遞送貨上樓變路邊交收　79歲翁搬11kg貨回家猝死梯間
16:21 2021/12/11
【速遞爭議】速遞送貨上樓變路邊交收　79歲翁搬11kg貨回家猝死梯間
健康問題 手術 治療 日本

最高瀏覽

【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
18:09 2023/04/12
【斷食風險】研究證斷食減肥令大腦飢餓憤怒　90%單核細胞異常拒絕抗病毒保護
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
12:21 2023/04/18
【外游攻略】入住酒店第一時間做甚麼？ 空姐分享7個實用經驗
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命
12:08 2023/03/11
【中年好聲音】周吉佩單親家庭長大為亡父繼續唱　感激太太不離不棄：願為她賣命