【使命必達】速遞員遭車門夾斷手指　繼續送貨無求醫2cm斷指遺路邊

▲ 速遞員遭車門夾斷手指，繼續送貨無求醫，2cm斷指遺路邊。（iStock圖片，示意圖）

為搵食可以去到幾盡？日本一名速遞員開工期間，遭車門夾斷手指，事後沒有即時求醫，而是繼續送貨，2厘米斷指遺留在路上，最終由一名小學生發現。

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綜合日本傳媒報道，京都舞鶴市一名小學生於周一（24日）在路面上發現一根長約2厘米的人體斷指，回家後告訴母親並報警。警方到場後發現，斷指上有指甲，切面不平整，沒有刀切痕跡，且尚未腐爛，初步判斷為男性的手指。

警方翻查附近的閉路電視，發現斷指屬於一名60多歲的速遞員，他接受調查時表示，送貨期間遭車門夾斷手指，事發後便繼續送貨，亦沒有到醫院治療。

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事件曝光後，引起當地民眾熱議，不少人表示無法理解為何速遞員仍繼續送貨，而非即時求醫，「為什麼要優先考慮工作呢？」、「沒有包裹比自己的手指更珍貴」。

日本手外科醫生藤尾圭司接受當地傳媒訪問時表示，即使手指被切斷，只要採取適當的措施，例如保持斷指冷卻，並正確處理傷口，在1天內進行手術，有機會將手指重新接駁。

據東京消防廳統計，2016至2018年間，日本發生超過200宗斷指意外，大多屬於工廠事故。而12歲以下兒童的斷指意外，多數為遭門夾斷。

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責任編輯：羅嘉欣