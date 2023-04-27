【ViuTV節目巡禮】教主Edan合體拍《社內相親》　《全民造星V》參賽者齊唱《前傳》

▲ ViuTV節目巡禮。

ViuTV於今日（4月27日）舉行「ViuTV 年中無休2023節目發布會」，向傳媒率先預告來年的精彩節目及劇集。

在今年，ViuTV將推出5套劇集，包括《Food Buddies》講述三個單元故事，三組男女因Dating App發展出時而吃飯，時而炒飯的錯綜複雜的愛情故事，劇中主演談善言、衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒和唐浩然現身簡介劇集；《飛黃騰達》講述一眾參賽者在投資大賽中備受情義和底線的考驗，劇中演員蘇雅琳、黃浚銘、吳啟洋、歐鎮灝、陳安立、黎展峯親臨現場簡述故事。

▲ 《飛黃騰達》演員。

另外，《冰上火花》冰球埸上再顯較量，劇中演員江𤒹生、陳卓賢、林愷鈴、沈貞巧、朱鑑然、黃溢濠、林家熙和黃奕晨現身簡介劇集；《法與情》講述上流社會御用大狀賭上律師生涯爭取公義的故事，劇中演員謝安琪、陳靜、李芯駖、賈曉晨到場親身介紹劇集。

同時，ViuTV 宣佈將會改編韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等。

▲ 《冰上火花》演員。

一系列綜藝節目

綜藝娛節目方面，《One Day約會實況》與不同類型的女神分別進行一日模擬約會，邀得節目主持P1X3L成員Marco親身分享拍攝感受。

大會亦宣布來年將推出的綜藝節目名單，包括: 由COLLAR成員Day和Candy主持的《韓國留學Day Day晴》，兩個女生將會一同到韓國體驗短期留學生活；由樊沛珈和鍾卓穎主持的《撞名撞城遊一番》，尋找日本與香港「撞名」的地方由來和人情故事；由沈殷怡、王頌茵和和泉素行主持的《入島日本喇！》，帶觀眾來一趟小島限定的日本行程。

▲ COLLAR

推出《Hong Kong's Got Talent》

同時還有，有由陳柏宇和陳子豐主持的《返學啦老豆》，兩位將會重返小學展開爸爸級體驗學期；由許賢和王嘉盈主持《癮營人》，召集各路執著成癮的營友，來一次矛盾困獸鬥；由強尼、鍾卓穎、米露迪和黃雅慧主持的《我想身體健康》，針對不同疾病，以互動分享形式和專家一齊對症下藥。

另外，ViuTV宣布暑假期間將有連續5星期的「全星暑假」，邀各節目主持代表包括MIRROR成員Anson Kong和Ian、ERROR成員保錡和Dee、P1X3L、陳安立、黃奕晨、王頌茵和曾贊學現身簡介節目。

此外，ViuTV宣布成為國際級綜藝節目《Hong Kong's Got Talent 香港達人秀》的官方指定電視台。

▲ 《全民造星V》參賽者

《全民造星V》參賽者登場

除預告綜藝節目及劇集外，大會更送上多個表演，P1X3L成員Phoebus和Marco分別唱個人單曲表演《Bad》以及《海島與少年》。

《全民造星V》部份參賽者分別有「靚聲組」演唱歌曲《世一》和另一組以結他伴奏歌曲《靈感床》，帶給觀眾耳目一新的感覺。及後，24位《全民造星V》參賽者一同跳唱《前傳》，令現場氣氛十分高漲。

最後，電訊盈科媒體集團董事總經理及Viu行政總裁李凱怡、香港電視娛樂有限公司副主席鄭善強、香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德與所有出席嘉賓及藝員合照，場面熱鬧高興。

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