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【食物安全】首季已錄189宗非法進口食物案件接近去年總和　7成半涉香港居民

社會 18:54 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮(左一）食物安全中心首席醫生(風險管理)周楚耀（右一）（李芷玲攝）

香港海關今日（27日）表示，截至今年3月底錄得189宗非法進口食物案件，已接近去年總和，當中家禽蛋佔6成，未經煮熟的肉類佔4成。海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮表示，案件數量有上升趨勢，大部分為口岸旅客。五一黃金周亦將至，他提醒旅客避免攜帶未經處理的肉類及蛋到港，以免影響健康。

賴子榮表示，189宗案件中有186宗為非法進口受規管食物，主要是旅客攜帶受規管食物入境，大部分以手提行李袋或行李箱存放食物，檢獲的食物中家禽蛋佔6成，未經煮熟的肉類佔4成，運送期間亦沒有適當保鮮，衞生情況不佳，對食物安全構成影響。另外3宗為大型走私食物案件，涉及金額3萬8,000元，通常是把來歴不明的肉類，混雜於盛載蔬菜的發泡膠盒中，藉以瞞騙入境，肉類於運送期間被置於衛生欠佳的環境中，容易滋生微生物，影響公眾健康。

賴子榮又指，今年首季案件已經接近去年錄得192宗的總和，形容情況是「重回升軌」，當中7成半涉及香港居民，賴認為，内地蛋價較本港便宜，加上本港與内地全面通關，市民於内地探親後返港時，會更容易走私蛋入境。他提醒，五一黃金周將至，市民從内地，應小心避免攜帶受規管食物入境，以免誤墮法網及影響健康。

食物安全中心首席醫生(風險管理)周楚耀醫生表示，任何人進口高風險食物如野味、家禽及蛋類等，均須有衞生證明。他提醒市民選購食物時，應光顧領有食物牌照的供應商，切勿選購來歷不明或價錢特別便宜的食物。

為加强打擊邊境口岸走私食物，食環署於2008年起成立由拉布拉多犬組成的偵緝犬隊，現時轄下設有7隊，偵察犬會在不同入境口岸站崗，利用其靈敏的嗅覺檢測入境旅客有否攜帶非法進口受規管食物到港。海關會按照實際情況調配偵察犬站崗的口岸，亦基於保安為由，偵察犬的駐守安排不會向外公布。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》(第132AK章)，凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衛生證明書及/或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣5萬元及監禁6個月。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

 

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記者：李芷玲

 

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