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【抽獎優惠】免費飛悉尼睇女子世界盃 贏吳林峰音樂會門票及合照機會

休閒消費 18:56 2023/04/27

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

到指定專門店參加遊戲,即場贏取門票 及 adiClub Pro Pass， 於吳林峰音樂會後台合照機會。

adidas 會員計畫 adiClub 宣佈Members Week 會員週活動，由4月27日開始至5月4日期間，為會員提供多項驚喜禮遇及獎賞，包括優先購買 Samba OG、National Geographic X adidas Terrex 及 Indigo Herz系列，更有女子世界盃機票及入場門票大抽奬，品牌亦於5月12日舉辦adiClub Live X 吳林峰音樂會，讓會員以adiClub 積分換領門票或以「 Get Pass! 」遊戲，贏取 Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。

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購物優惠陸續有來

本月27日起，於指定adidas專門店及香港官方網上商店(Outlet店除外)，買2件或以上產品，即享8折優惠。另外，購物淨值滿港幣 $1,200，即可獲贈自動摺疊傘一把。另有「2023 女子世界盃的機票及門票」大抽獎，會員於專門店及香港官方網上商店，單一消費淨值滿港幣$1,000，憑收據或官網訂單確認郵件截圖，更可線上登記參加大抽獎一次！

  • 到指定專門店參加遊戲,即場贏取門票及Pro Pass， 爭取於吳林峰音樂會後台合照機會。
  • 單一消費滿$1,000可線上登記參加抽獎一次，贏女子世界盃機票及門票。
  • 品牌於 4 月 27 日至 5 月 4 日期間,為會員提供多項禮遇及獎賞。
  • Indigo Herz 將元宇宙元素融入真實生活,推出首個實體產品系列。
  • 最新 adidas TERREX x National Geographic 聯乘系列。

5月12日晚上8時15分，品牌於尖沙咀富衛1881公館的中庭，舉辦了小型音樂會，由唱作人吳林峰帶隊，與樂隊一起引領我們品味生活，細聽音樂。會員可以3,000積分換領音樂會門票1張，每名會員最多可換領門票4張。另外，會員亦可參加「 Get Pass! 」遊戲活動，到指定專門店參加遊戲，即場贏取門票及adiClub Pro Pass於吳林峰音樂會後台合照機會。詳情可瀏覽  https://www.adidas.com.hk/MWSS23

 

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

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