張敬軒李司棋奪Reel創作大獎　司棋姐：多謝軒仔不斷幫我宣傳

▲ 張敬軒李司棋奪Reel創作大獎。

首個連續短片Reels頒獎典禮 ——《Reelly Awesome 第一屆十大Reel頒獎典禮》今日公布得獎結果，得獎者包括張敬軒、李司棋、阿正@903、JLou及衛詩雅等多位網絡上大受歡迎的代表人物。

得獎者覆蓋不同年齡層，有新晉網絡紅人、最受歡迎歌手張敬軒，亦有資深演藝人李司棋，為 網民提供飲食、娛樂甚至想像以外的內容發布方式，多位得獎者都對自己網絡平台的內容受認可感到興奮，亦希望可以與台下其他得獎者有更多合作。

▲ 《Reelly Awesome 第一屆十大Reel頒獎典禮》

李司棋表示：「記得在70、80年代，傳統報章雜誌每年都會提名『年度十大藝人』，我都曾經在入選之列，想不到多好多年後，能夠和一眾年輕人一起拿這個獎項，感到十分奇妙及開心，內心更有『我好威水』的想法。要感謝曾看過我的reels的人，IG Reels幫助我接觸到很多年輕人，亦認識了許多新朋友。」

她特別多謝張敬軒在她剛開IG時已不斷幫她宣傳，同時要多謝自己。另一個想多謝的人，就是幫她建立IG的朋友，司棋姐最後想多謝的人就是自己，「因為我真的十分用心地製作IG reels。大家得到別人的幫助、愛護以及支持的同時，還要記得多謝自己付出的努力。我希望以後和大家一起繼績努力，reel-ly awesome！繼續努力！」

張敬軒得獎表示：「因為疫情的關係，令大家多了使用網絡，就連我自己本人的『姐姐早餐』系列，也是從疫情後才開始更新。大家在苦悶中尋找到一點甜。香港的網絡界多了很多出色的creators，不斷地發揮創意歡樂給大家。」

他說：「在座各位creators都肩負著帶歡樂、資訊給大家。司棋姐、JLou、我們公司的Michelle、Suey都帶了很多資訊給我們，她們所提供的旅遊、衣著、化妝資訊都是很好的生活指南，我們要保持初心，我們的初心是希望令我們的followers或與我們有著同樣興趣的朋友可以行少點歪路，帶多點歡樂、便利給大家。」

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