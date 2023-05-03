【寵物共處】濕疹港媽視7貓狗如家人絕不棄養　認清致敏原無懼BB過敏【附醫生解說】

▲ 港媽視貓狗如家人，會認清致敏原及做好家居及動物清潔。

有人總覺得寵物跟小朋友像誓不兩立，怕相處問題外，更怕引起孩子過敏、哮喘等問題。90後媽媽Melaine（Me）育有3歲女兒，對上有7位「哥哥姐姐」是2犬5貓，牠們年紀由3至9歲不等，Me視牠們如仔女，即使有親友擔心貓狗會影響BB健康，但本身患濕疹的Me揚言絕不棄養。

「我視貓狗如仔女，所以我覺得家庭成員，不會行到這一步。」Me回想在懷胎時，曾有親友著她減少養貓狗，怕影響孕婦及即將出世孩子的健康，Me想都沒想過，更有感與寵物生活並不一定會引起嚴重過敏，事在人為，最緊要做好清潔等措施，而且明白致敏原亦不一定來自寵物。

▲ Melaine的3歲女兒自小跟貓狗一起生活。（湯致遠攝）

視2犬5貓如子女

Melaine在2019結婚，跟丈夫一起組織多毛孩家庭，當中包括明星黑貓仔「Mavis」，牠在劇集《金宵大廈》「靚寶」一角最為人熟悉。家有5歲黑貓Mavis之外，另有4隻貓，牠們是Mavis的老婆仔女，分別是5歲緬因貓Maya，同為3歲的貓女Mochi、貓仔M字和貓仔豆腐。另外2隻大型犬是7歲的阿拉斯加雪橇Meke和9歲洛威拿Chiko。7位毛小孩再加1位人類小孩3歲的何澄（Devina），組成一家十口大家庭。

▲ 明星貓Mavis「靚寶」化身貓保母照顧BB。（受訪者提供）

有關寵物與小孩共同生活，長老曾有微言，Me回想長老直說貓太多，貓的口腔多菌，又說貓糞便對孕婦不好。Me提及如果貓會咬手就要教，怕一怕或很輕力彈一彈，令牠知道不可以那麼做。

這些事前功夫要做到足，不要給牠們開口，到時BB來到，牠們不會覺得開口跟小朋友玩是對的。另外讓長老安心，會清潔多些。

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濕疹受天氣變化影響多於寵物

貓狗們很期待BB加入，如貓咪會睡BB床將自己的味沾上去，貓一定會甩毛，Me不介意BB會很多毛伴隨住。而她本身有濕疹，天氣影響因素大。

我自己本身有濕疹皮膚問題，我都照樣養貓狗，對我來說是沒所謂。我的濕疹是季節性，皮膚會乾燥，塊臉爛得好勁。

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此外，Me了解到爸媽有機會將濕疹遺傳小朋友，現時Devina至今為止沒有任何敏感，認為或許女兒有抗體。不過，Me直言即使女兒或有過敏，都不會棄養寵物。

我自己的濕疹遺傳不到她，即使她有濕疹都好，我也不會棄養。如果真的好嚴重再想辦法，譬如貓狗自己一間房，到時自己再找方法處理，而不是拿走些貓狗。

視貓狗如仔女，Me對於家庭成員不會行到「放棄」這一步。

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另一方面，3歲女兒會幫手照顧貓咪，如果碰到貓糞便可洗手，不要給她摸眼耳口鼻，全職媽媽Me會在旁邊監視著，亦趁機教女兒如何打理貓狗。另外，大型犬會經常沖涼、梳毛，以減少狗狗毛髮周圍飛。

醫生解說接觸寵物會否致敏

過往普遍說法是孩子接觸寵物易致敏，不過，亦時有聽聞有研究結果不一樣，反指孩子出世時跟寵物相處，天生免疫力會較強而減少敏感症狀，究竟哪一說法較值得爸媽們參考呢？TOPick就此訪問了醫生講解一下。

香港中文大學醫院呼吸系統科專科醫生鄺國柱查找了世界各地不同針對養寵物跟過敏的研究，發現有不同研究結果。然而，鄺國柱醫生提出要留意當中研究的對象人數、國家地區、時期、環境狀況條件、寵物貓犬品種等等均不一樣，以上都有機會影響研究結果，故此只能作參考，難以偏概全。

對寵物過敏症狀

鄺國柱醫生指出大家只要認清致敏原，即使有哮喘仍可養寵物。貓、狗、豚鼠和兔子都可能會引發某些人的哮喘或過敏，致敏原來自貓的汗腺和狗的唾液腺。由於致敏原黏在寵物的毛髮和皮膚上，當寵物脫毛時，致敏原會通過空氣傳播。

當貓和狗的致敏原落在眼睛和鼻子的黏膜上，可以造成黏膜腫脹和瘙癢、鼻塞和眼睛發炎。而寵物抓傷或舔舐會導致該部分皮膚變紅。當人撫摸動物然後再觸摸眼睛，眼睛發癢是很常見的。

本港有很多小朋友有過敏症狀，致敏原不一定是寵物，有機會是某類食物、塵蟎等，如果家長想確認小朋友是否對動物過敏，方法就是進行皮膚點刺測試（skin prick test）或血液測試（blood allergy test）。

▲ 香港中文大學醫院呼吸系統科專科醫生鄺國柱醫生。（文子健攝）

減少家中的致敏原貼士

如果經檢測確認對家中寵物過敏，理論上送走寵物是最徹底的方法。然而很多人視寵物如家人，養寵物是承諾，如果想人寵共處時減少家中的致敏原，鄺醫生提及有以下一些方法。

．請沒有過敏的親友經常為寵物洗澡。

．建立無寵物區，如將家中某些房間（尤其是臥室）設置為無寵物區。

．去除地毯和吸引皮屑的家具，可優先用瓷磚、木頭、油氈等；考慮更換其他容易黏上致敏原的家具，例如軟墊家具、窗簾和水平百葉窗。

．需清潔寵物狗窩、貓砂盆或籠子時，找沒有寵物過敏的家人代勞。

．使用高效空氣淨化器和通風過濾器（HEPA filter），或有助減少空氣中的寵物過敏原。

．勤更換床單、床枕、毯子和床罩，床墊可包裹在防致敏原保護罩中。

由於每一個案也不相同，所以過敏人士仍要小心觀察上述措施是否有效，如有疑問應向你的醫生求助。

有關更多哮喘患者養寵物時的小貼士，可見「文章刊於CUHK Medical Centre專頁，原題《認清致敏原，有哮喘仍可養寵物》」

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記者︰顏紫燕