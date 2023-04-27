【末代通識】教師評末代通識卷歷屆最淺　網課題貼身易合格　料反映公民科試題

▲ 中學文憑試（DSE）最後一屆通識科今日（27日）開考，有教師評今年為「歷屆最淺」。（梁偉榮攝）

中學文憑試（DSE）最後一屆通識科今日（27日）開考，有教師評今年為「歷屆最淺」，必答題無立場題、高階題目少，卷二出現貼近考生的網課題，料成最多人選答的選擇題，有考生要「加紙」作答，教師料考生可安心作答兼容易合格，而自從政府宣布逐步由公民科取代後，最後3屆通識卷「政治題」也絕迹。同時，教師料今年的內地外賣平台題可反映公民科出題方向。

今年卷一必答題涉及議題包括提高膠袋徵費、長者友善及藥物專利。卷二選擇題大熱的網課題，要求考生解釋「從面授課堂轉為網上課堂對青少年個人發展的影響」，並問及多大程度同意「電子學習能夠促進教育公平」的看法並作出論證，提供政府新聞稿、新聞報道、期刊及網上文章作參考；其餘兩題涉及糧食危機及內地外賣平台。

▲ 廠商會中學通識科科主任馮凱玲（左）、廠商會中學通識科科主任張素貞（右）。（梁凱婷攝）

廠商會中學通識科科主任馮凱玲形容今年題目圍繞恆常議題，題型變化不多，是歷屆最淺，其中卷一未見立場題，只有1條分題較高階，要求比較「徵費」還是「禁止使用」較適合於處理即棄塑膠問題，須採用不同準則比較；卷二亦未設「一題兩問」高階題，只有特徵、比較及資料引證題等，相信考生能充分發揮。

▲ 基督教香港信義會信義中學副校長（學生成長）兼通識教育科科主任吳宏業。（梁偉榮攝）

任教通識科的基督教香港信義會信義中學副校長吳宏業指，卷一高階題目是歷屆最少，但闡述要求多，挑戰考生時間管理，其中一題須同時指出部分人士對長者抱持的偏見，同時解釋「為何是偏見」，「同學未必理解要解釋這個睇法是錯」。至於去年卷二3題均涉「比較評論題」，今年完全消失，變成「直接評論題」，他更估計多達7成考生選擇網課題，「每個同學都有經驗，安心啲答」，但考生須分別列舉面授及網課的正負面影響，「易答難高分」，該題涉及教育公平概念亦較難掌握，「只答網課唔會高分」，可同時論證電子學習是否有助升學。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學通識科老師盧日高則，形容是次試卷「反璞歸真」，試題簡單直接，涉及公平性及糧食危機等議題，展現對社會及人民的關懷。

自2012年首屆文憑試通識卷曾多次出現「政治題」，在政府2020年宣布逐步改為公民與社會發展科後，包括今屆在內，政治題已連續3年絕迹。吳指經歷「早幾年事件」後，當局已解釋不會考「未成熟議題」，其學校教學「無避開」政治及社會參與議題，但由於現時有很多新政治制度，很難設計考到明辨慎思的題目。他料明年首屆考核的公民科要求比通識科低，因答卷時間短，估計較少評鑑及說明社會現象題目。

廠商會中學通識科科主任張素貞指，卷二第3題藉市民趨向投身「食物外送」行業，考問平台經濟對中國社會影響，她指題目與中國數字經濟息息相關，預料可反映公民科出題方向。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅、梁凱婷