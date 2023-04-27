【牙科輪候時間】嶺大調查：5成半長者因未能負擔牙科費用不求診　團隊倡增設500元牙科醫療券

▲ 嶺大調查發現，過半長者因財政問題而選擇不就牙科問題求診。(受訪者提供)

嶺南大學早前聯同「賽馬會齡活城市計劃」進行地區問卷調查，發現7成6受訪長者正受到牙齒不適的困擾，另外有逾5成半受訪者則因未能負擔財政費用拒絕牙科治療。計劃團隊觀察到公共牙科醫療服務有改善空間，故草擬意見書建議政府關注及優化本港牙科基層醫療服務，改善市民以至長者的牙齒及口腔健康，提升長者的生活質量。

嶺大「賽馬會齡活城市計劃」專業支援團隊連同觀塘區及北區兩間長者服務中心，於2022年11月至2023年1月共計534份調查問卷，受訪者逾9成為60歲或以上的長者。

調查結果發現，超過七成的受訪者（76.0%）正受到牙齒不適的困擾，他們所面對的牙科問題首三位為牙齒敏感（42.7%）、牙酸軟（31.4%）及蛀牙（30.9%）。約五成受訪者（46.8%）選擇忍耐不處理或自行處理。

五成六受訪者提到他們沒有向牙醫求診的原因是未能負擔牙科費用（56.1%），其他原因包括沒有接觸牙科服務的途徑（14.5%）以及沒有檢查牙齒習慣（14.3%）。然而，這些口腔健康或牙齒問題，對他們的生活造成影響，有超過五成受訪者（51.8%）表示過去一年，牙痛問題曾經影響他們的睡眠。此外，北區的調查更顯示有近五成（47.0%）受訪者表示牙齒問題影響他們的自尊感。

嶺南大學副校長莫家豪表示，聯署向政府新成立的「口腔健康及牙科護理工作小組」整合意見書，向有關當局及立法會委員會反映意見，盼此舉可讓牙科護理政策及地區服務更趨完善，以應對香港人口老化的趨勢。

團隊建議，擴大公立牙科街症服務範疇、推動公私營牙科診所合作，增加收費相宜的基礎牙科服務配額團隊亦建議政府資助非牟利團體為市民提供可負擔的牙科服務，以及為長者增設每人每年500元的牙科醫療券，採用「錢跟人走」的模式，增加其牙科醫療選擇的靈活性，亦減輕公立牙科服務壓力。

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責任編輯：陳展棋