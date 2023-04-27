【校園欺凌】16歲仔疑受同輩欺凌墮樓亡　馮堯敬中學：事前從未收過欺凌投訴

▲ 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學發聲明。

一名16歲中四男童，今年2月14日於寓所墮樓身亡。事隔兩個多月，事主家人今日（27日）將召開記者會，控訴學校忽視及欺凌事件，強調校方推卸責任。【見另文】涉事學校香港中國婦女會馮堯敬紀念中學同日發聲明指，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌，重申絕不容許欺凌事件發生，如有發現，定必馬上嚴肅跟進。

校方指，老師與事件中的家長一直保持良好溝通，在事件發生前，涉事學生從未向學校投訴在校內受到欺凌。直至事件發生當晚（2月14日），該家長才首次透過通訊軟件向老師表示，涉事學生最近有心事及提起其在小學時曾被小學同學欺凌等往事，該老師即時承諾翌日會向涉事學生了解及提供輔導。

校方：師生均感悲痛難過

當刻，該老師亦向涉事家長重申，校方絕不容許欺凌事件發生，如有發現，定必馬上嚴肅跟進。校方又指，事件已經由警方接手調查，而校方一直積極配合。根據近日警方回覆，事件仍在處理及調查。

校方強調，學校師生對事件均感到非常悲痛及難過，全體教職員定必緊守崗位，互相扶持，與本校所有學生同行，並且提供適切的輔導及情緒支援，以共同跨越此難關。自2月14日晚上所發生的事件後，學校師生至今仍感傷心難過， 明白父母之痛更是不能言語。

學校一直與家屬保持溝通，並且繼續為家長提供合適的支援及協助，同時亦積極與教育局、警方、社工、教育心理學家、社福機構等多方合作，保持聯繫，盼能讓各方走出傷痛，重新振作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛