【末代通識】告別通識科　通識教師冀抱持通識科處世價值

▲ 廠商會中學通識科科主任馮凱玲（左）、廠商會中學通識科科主任張素貞（右）。（梁凱婷攝）

末屆通識科文憑試今日（27日）舉行，除了近4.5萬名末代考生見證歷史，一班見證通識科推行14載的教師，告別通識科之時，亦感受佷深。有教師稱喜歡過往跟學生開放討論的課堂，隨著公民與 社會發展科取而代之，教師承認末代通識學生學習涉及政治議題亦「公民科化」，縰使未來也無機會讓學生在公民科深入探究政治議題，仍然相信新科不會窒礙同學將來政治參與；亦有教師稱希望適應新課程，繼續抱持通識科的處世價值。

通識科由舊制高考，2009年起改為高中核心科目，由開科起執教通識科的廠商會中學通識科科主任馮凱玲坦言「感受很深」，稱「沒有想過課程會出現改動及改革」，但認為應以正面的角度看待，形容「需跟隨時代發展而進行課程改革，以促進學生成長及發展」，故表示「確實合理」及「理解」。

馮凱玲亦感謝在10年間一同經歷這一切的同事，對於一起努力預備教學策略及素材，不斷嘗試及「摸著石頭過河」，讓學生得到思維上的訓練，而感恩；她亦感謝學生一路陪伴成長，形容「有他們對教學的要求，才可以完善整個通識課程」。

同校另一位通識科科主任張素貞任教通識11年，她指通識科除了訓練學生思維能力，更形容為一種「生活及處世態度」，相信科目完結後，學生仍能秉持這些價值。她亦期望自己日後能夠適應新課程，繼續抱持這些價值，與學生一同成長。

▲ 基督教香港信義會信義中學副校長（學生成長）兼通識教育科科主任吳宏業。（梁偉榮攝）

基督教香港信義會信義中學副校長吳宏業，同樣由新高中通識開科開始執教，他回想很喜歡過去通識科上課模式，

一齊討論，探討社會問題，欣賞社會進步發展，呢種開放性上堂模式，比一般教授知識性為主學科幾唔同，幾舒服同開心。

他更笑言「我哋學校通識科成績不嬲好好，無咗呢科同學都幾蝕底。」可惜往後改為公民科變為「合格」、「不合格」無法幫同學在聯招「攞分」。

通識課程涉及「法治和社會政治參與」主題，吳宏業承認近年教授涉及新推政治制度的敏感議題，已經用公民科方式教末代通識學生，對於學生未有機會在課堂上深入探討政治議題，他不認為公民科會窒礙同學將來政治參與，強調政治討論必須具備一定程度認識，否則是流於表面、道聽塗說，「某程度公民科是幫助學生認知生活緊嘅香港政制發展，你要討論、甚至乎批評、欣賞，你必須有準確知識根基。雖然課程無評論政制部分，但都有讓同學思考政制嘅好與壞，並讓他認知將來可以提出意見嘅基礎平台。」

已接手轉教公民科近兩年，吳宏業稱，不會對於公民科抱有負面感覺，

改革係教育必須嘅過程，縱使有唔同原因，課程改變唔會影響窒礙我哋教育同學正確價值觀、豐富知識或培養生活學習技能。縱使有部分同事轉型教其他科，呢科學到嘅經驗，會轉化去其他科。

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記者：馮琪雅、梁凱婷