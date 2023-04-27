【機場發展】香港機場明年主辦世界貨運硏討會　逾千全球各地參加者出席

▲ 國際航空運輸協會今天宣布，香港國際機場將為 2024 年世界貨運硏討會的主辦機場。（機管局圖片）

國際航空運輸協會今天宣布，香港國際機場將為2024年世界貨運硏討會的主辦機場。2024年世界貨運硏討會將於明年3月12日至14日在亞洲國際博覽館舉行，預計吸引逾1,000名來自全球各地的參加者出席。

世界貨運硏討會為全球空運業界一年一度的盛會，匯聚航空公司、貨運代理、地勤服務供應商、付貨人及規管機構，以探討最新的發展趨勢、挑戰及機遇。硏討會包括全體代表會議、專業分組、工作坊及行政人員高峰會環節，應對科技與創新、保安與清關、貨運以及可持續發展相關範疇。國泰貨運為2024年世界貨運硏討會的主辦航空公司。

香港機場管理局行政總裁林天福表示，很榮幸香港國際機場將擔任2024年世界貨運硏討會的主辦機場。藉着舉行這個矚目盛會，航空業界領袖將雲集香港，向全球市場發出強而有力的信息，香港已全面開放，航空業界亦與世界各地的同業夥伴緊密聯繫。

國泰行政總裁林紹波表示，香港航空樞紐一直以來都是亞洲空貨運核心，亦為全球最繁忙的國際空貨運機場。更重要的是，香港是連接大灣區的主要門戶，區内的貨運市場增長蓬勃。國泰貨運作為香港的領先貨運航空公司，非常榮幸能夠歡迎業界蒞臨香港。

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記者：陳梓蔚