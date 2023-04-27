【冼為堅離世】新世界創辦人冼為堅離世　生前與鄭裕彤份屬好友兼生意拍檔

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新世界集團創辦人之一，現美麗華酒店副主席冼為堅離世。美麗華酒店表示，公司副主席、獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員冼為堅，本月17日離世。

美麗華於公告內指出，董事局及全體員工對冼為堅離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問；又表示對冼為堅於服務公司期間作出的寶貴貢獻作衷心感謝。

翻查美麗華酒店年報，冼為堅當時93歲，他於1974年獲委任為美麗華酒店董事，1985年起出任副主席一職，離世前兼任公司提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會委員。

冼為堅於珠寶首飾、地產發展、物業租務、酒店營運及銀行金融等行業擁有豐富經驗，並於2022年獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位。冼為堅同時為萬雅珠寶有限公司董事長。

新世界發展發言人則表示，董事會對新世界發展前執行董事冼為堅離世深表哀悼。冼博士在70年代，與集團前主席鄭裕彤一起創辦新世界發展有限公司，對集團多年發展貢獻殊深，公司仝人對冼博士的貢獻深表謝意；並藉此向其家人致予深切慰問。

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責任編輯：陳展棋