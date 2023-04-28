【國安法】警務處副處長劉賜蕙退休　掌國安處感最光榮寄語防外部勢力軟對抗

▲ 警務處副處長（國家安全）劉賜蕙今日退休，她表示維護國家安全雖是重擔，但見證到努力得到回報，樂見市民生活重回正軌。（林宇翔攝）

《港區國安法》立法後，主管警隊國家安全處的警務處副處長劉賜蕙今日（28日）退休。她退休前接受傳媒訪問，提到獲得中央信任，擔任警隊國安處的首任領導是「畢生榮幸」，感到無比光榮，而維護國家安全雖是重擔，但見證到努力得到回報，樂見市民生活重回正軌。她強調《國安法》影響只是一小撮人，亦提醒港人本港目前的國安形勢仍有暗湧，要提防外部勢力軟對抗，煽動社會憎恨政府及中央，建議當局要軟硬兼施，長遠要教育執法並重。

劉賜蕙多次形容擔任國安處首長，是其38年警務生涯最難忘及光榮的時刻。她憶述，由2020年6月30日晚接到任命，至翌日凌晨《國安法》正式實施，時間緊逼，既要研究新法例，又運用好國家賦予的寶劍，「以往是守護國際城市，現在變成維護國家安全，責任更大。」

警務處副處長 稱國安存暗湧

她提到，《國安法》的精神着重「打擊一小撮人，保護一大撮人」，過去兩年警方就此拘捕逾250人，檢控逾150人，全部人均被定罪，數據上相較其他罪行「非大數目」，「客觀數字正好印證這點。」經過國安處多次大型執法行動，拘捕多名反中亂港頭目，劉賜蕙說本港表面看似平靜，但面對的國家安全形勢仍有暗湧，特別是要多加提防別有用心之人利用軟對抗，向社會滲透不利國安的思想。

她舉例播錯國歌，警方仍然調查當中是否「有心人」蓄意破壞；前年的銅鑼灣刺警案，調查後揭發兇徒受煽動性報道激發成「孤狼」；羊村繪本案更是透過小朋友讀物隱藏煽動反政府、反執法者的思想，甚至舉辦讀者會，「看似無殺傷力，實際是將偏激想法種入小童腦海，遺害深遠。」

她形容有多名潛逃海外的「漢奸」，依然死心不息打擊國家及香港，如近期有人要求外國政府制裁法官或檢控官，為求影響法庭裁決，明顯是妨礙司法行為；同時又有人要求將本港剔出國際金融體系、限制警隊購買裝備，反映國安風險處處，「不是只睇市面無咗暴力事件，而是有很多事項注意。」

國安法公開透明 紅綫清晰

被問到《國安法》執法上有何挑戰，她說維護國安的要求更高，蒐證會較其他罪行較多及嚴謹；又如最近潑水節有人涉蓄意向警員射水，部門處理時應以哪類罪行處理，如何證明有煽動意圖，亦是難度之一。

對於《國安法》被指紅綫不清，劉賜蕙反駁指是偽命題，相關法例要求、條文已清楚列明，公開透明，由律政司嚴謹研究證據才會檢控，而多宗案例亦說明法官判決的思路，故紅綫是十分清晰。

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記者：蘇文軒