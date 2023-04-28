【離任寄語】 劉賜蕙勉同儕持「鬥爭精神」　冀未來有一姐誕生

▲ 即將退休的劉賜蕙稱暫未有新計劃，但明言不抗拒繼續擔任維護國安的崗位。(林宇翔攝)

回顧38年警務生涯，劉賜蕙形容自己是跟警隊一同成長，得到信任及栽培，「工作一日比一日開心」，同時指出維護國家安全道路上一定充滿荊棘，寄望國安處的一眾同事要有「鬥爭精神」，有勇氣承擔，秉持愛國愛港精神一直堅持。

近年警隊管理層「女將」數目漸多，劉賜蕙官至副處長後退休，雖未登上「一姐」之位，但她亦期待不久的未來會有首位女處長誕生。她指，38年前投考警隊時，當時社會仍普遍認為「女警唔應該配槍」，時至今日不論性別均可配槍，反映時代進步，而警隊女生之間更會有互相照應，凸顯團結。她亦稱，警隊着重多元發展，只要是有能力、處事效率佳，所有人總有機會。

「行得呢條路 就要有勇氣承擔」

即將告別沉重的工作負擔，邁向退休生活，劉賜蕙笑言工作壓力雖大，但同時是她的推動力，「好記得一年多的時候，同事、朋友說愈做愈精神。」她說只要好好運用，壓力不一定是壞事。她亦希望以此提醒國安處的同事，工作必定充滿荊棘，「行得呢條路就要有勇氣承擔，努力朝目標進發。」

至於退休路向，劉賜蕙指暫未有新計劃，但明言不抗拒繼續擔任維護國安的崗位，「夏主任（夏寶龍）都講維護國安係所有人的責任，如果有機會我都願意貢獻。」而她退休後最想乘高鐵隨內地遊覽，「我都好慚愧，由於工作太忙都未有機會坐高鐵，聽人講係好舒適同方便，希望之後去試試，亦希望到訪內地各大城市，感受國家一日千里的發展。」

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記者：蘇文軒