  • 22°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 03:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離任寄語】 劉賜蕙勉同儕持「鬥爭精神」　冀未來有一姐誕生

社會 03:00 2023/04/28

分享：

分享：

熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

即將退休的劉賜蕙稱暫未有新計劃，但明言不抗拒繼續擔任維護國安的崗位。(林宇翔攝)

回顧38年警務生涯，劉賜蕙形容自己是跟警隊一同成長，得到信任及栽培，「工作一日比一日開心」，同時指出維護國家安全道路上一定充滿荊棘，寄望國安處的一眾同事要有「鬥爭精神」，有勇氣承擔，秉持愛國愛港精神一直堅持。

近年警隊管理層「女將」數目漸多，劉賜蕙官至副處長後退休，雖未登上「一姐」之位，但她亦期待不久的未來會有首位女處長誕生。她指，38年前投考警隊時，當時社會仍普遍認為「女警唔應該配槍」，時至今日不論性別均可配槍，反映時代進步，而警隊女生之間更會有互相照應，凸顯團結。她亦稱，警隊着重多元發展，只要是有能力、處事效率佳，所有人總有機會。

「行得呢條路　就要有勇氣承擔」

即將告別沉重的工作負擔，邁向退休生活，劉賜蕙笑言工作壓力雖大，但同時是她的推動力，「好記得一年多的時候，同事、朋友說愈做愈精神。」她說只要好好運用，壓力不一定是壞事。她亦希望以此提醒國安處的同事，工作必定充滿荊棘，「行得呢條路就要有勇氣承擔，努力朝目標進發。」

至於退休路向，劉賜蕙指暫未有新計劃，但明言不抗拒繼續擔任維護國安的崗位，「夏主任（夏寶龍）都講維護國安係所有人的責任，如果有機會我都願意貢獻。」而她退休後最想乘高鐵隨內地遊覽，「我都好慚愧，由於工作太忙都未有機會坐高鐵，聽人講係好舒適同方便，希望之後去試試，亦希望到訪內地各大城市，感受國家一日千里的發展。」

    點擊圖片放大
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【國安風險】 警收逾40萬條舉報反映市民支持《國安法》　劉賜蕙：西方制裁無理卑鄙
今日 03:00
【國安風險】 警收逾40萬條舉報反映市民支持《國安法》　劉賜蕙：西方制裁無理卑鄙
【國安法】警務處副處長劉賜蕙退休　掌國安處感最光榮寄語防外部勢力軟對抗
今日 03:00
【國安法】警務處副處長劉賜蕙退休　掌國安處感最光榮寄語防外部勢力軟對抗

你可能感興趣

【國安風險】 警收逾40萬條舉報反映市民支持《國安法》　劉賜蕙：西方制裁無理卑鄙
今日 03:00
【國安風險】 警收逾40萬條舉報反映市民支持《國安法》　劉賜蕙：西方制裁無理卑鄙
【國安法】警務處副處長劉賜蕙退休　掌國安處感最光榮寄語防外部勢力軟對抗
今日 03:00
【國安法】警務處副處長劉賜蕙退休　掌國安處感最光榮寄語防外部勢力軟對抗
警務處 國家安全處 夏寶龍 退休 高鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【校園暴力】16歲男生輕生疑遭欺凌小四恰到中四　校方：事前不知情現配合警方調查
15:03 2023/04/27
【校園暴力】16歲男生輕生疑遭欺凌小四恰到中四　校方：事前不知情現配合警方調查
【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
15:39 2023/04/27
【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
【分手快樂】筍盤男友擁私樓年薪達150萬　港女力數3宗罪堅決分手
12:55 2023/04/26
【分手快樂】筍盤男友擁私樓年薪達150萬　港女力數3宗罪堅決分手