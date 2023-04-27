【高官上京】楊何蓓茵︰擬下半年恢復在內地舉辦國家事務培訓課程

▲ 楊何蓓茵表示，計劃下半年恢復在內地舉辦國家事務培訓課程。 （資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵繼續訪京行程，楊何蓓茵今日表示，公務員事務局計劃在今年下半年，逐步恢復在內地舉辦國家事務培訓課程，現正與內地合作院校商討具體安排，首先會恢復安排中高級公務員到內地參加培訓課程、考察團和交流活動。

楊何蓓茵今日上午拜會國家行政學院常務副院長謝春濤。期間，她對方介紹港府在疫情後，重啓公務員國家事務培訓的計劃，並交換意見。她表示，自1999年開始，公務員事務局已經與國家行政學院合辦國家事務研習課程，安排首長級公務員，和政務主任到學院培訓，多年來已有近1400名高級公務員到國家行政學院進修。

她續指，公務員到內地的實體培訓交流的活動，因疫情而被迫暫停。當局計劃在今年下半年逐步恢復有關課程，現正與內地合作院校商討具體安排，首先會恢復安排中高級公務員到內地參加培訓課程、考察團和交流活動。

楊何蓓茵明日會在北京進行最後一天的訪問行程，到訪北京大學。

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責任編輯：趙居逸