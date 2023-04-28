【國安風險】 警收逾40萬條舉報反映市民支持《國安法》　劉賜蕙：西方制裁無理卑鄙

▲ 劉賜蕙認為客觀數據已反映《國安法》深得民心。(林字翔攝)

《港區國安法》實施近3年，警方設立的舉報熱綫已收到逾40萬條舉報信息，提供不少有用情報，當中更曾成功協助警方執法。劉賜蕙認為，客觀數據已反映《國安法》深得民心，又稱警方處理國安案件透明度高。

提到因《國安法》而受到西方國家制裁，劉賜蕙形容是極度無理、卑鄙的手段，「以為會令人畏縮，根本係一個笑話，反而令我更加覺得（本港）需要國安、自己任務更重要，要多謝佢哋令我（意志）更堅定。」警方會定期公布當中的檢控數字、控罪等，她反問一些無理質疑的西方國家，「自稱高透明度、開放的國家，搵唔搵到相關數字？」

劉賜蕙續稱，《國安法》針對極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，奉公守法的市民生活絕無影響，而警方至今收到40萬宗舉報，反映《國安法》得到市民支持，警方會一如既往嚴肅看待每宗舉報。

規範遊行 非干預言論自由

國務院港澳辦主任夏寶龍早前訪港提到「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，劉賜蕙表示值得市民反思，本港仍有其他合法途徑表達意見，指2019年已見多次的遊行被人騎劫扭曲，警隊有需要汲取經驗防範暴力重現，她又不認為規範遊行是干預言論自由，舉例出席國際會議都要佩戴證件，認為十分平常，「只係別有用心的人無限放大。」

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記者：蘇文軒