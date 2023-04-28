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【手機爆炸】躺床上睇卡通手機突爆炸　8歲女童倒血泊中因一事肇禍慘死

親子 09:22 2023/04/28

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熱門 連詩雅 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

女童因手機爆炸死亡。（影片截圖）

再有手機爆炸致命案，印度一名8歲女童近日用手機睇卡通片，手機卻突然在臉前爆炸，導致她右手和臉部嚴重受傷，最終搶救後不治。

據外媒報道，事發於4月24日晚10時半左右，印度喀拉拉邦8歲、就讀小學的女童Adithyasree，當時躺在睡房床上用手機看卡通，嫲嫲則在另一個房間，家中只有她們兩人。

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然而女童房內突然傳出巨大爆炸聲，連附近鄰居都被驚動，嫲嫲前往查看，發現孫女倒在血泊中，臉部和右手掌受重傷，趕緊將她送院搶救，可惜最終返魂乏術。

警方表示，爆炸的衝擊力很大，女童的臉部和右手受了重傷。當局認為，手機爆炸的原因可能與女童長時間使用手機，加上事發時手機正在充電，導致電池過熱有關。

這部手機是女童的叔叔在3年前買給她，3個月前才去店家換了新電池，但不清楚新電池是否原廠，事故原因仍待進一步調查。據印度媒體報道，涉事手機是「紅米5 pro」，印度小米公司稱會全力配合警方調查。

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責任編輯︰王明芳

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