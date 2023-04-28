【手機爆炸】躺床上睇卡通手機突爆炸　8歲女童倒血泊中因一事肇禍慘死

▲ 女童因手機爆炸死亡。（影片截圖）

再有手機爆炸致命案，印度一名8歲女童近日用手機睇卡通片，手機卻突然在臉前爆炸，導致她右手和臉部嚴重受傷，最終搶救後不治。

據外媒報道，事發於4月24日晚10時半左右，印度喀拉拉邦8歲、就讀小學的女童Adithyasree，當時躺在睡房床上用手機看卡通，嫲嫲則在另一個房間，家中只有她們兩人。

最新影片：

然而女童房內突然傳出巨大爆炸聲，連附近鄰居都被驚動，嫲嫲前往查看，發現孫女倒在血泊中，臉部和右手掌受重傷，趕緊將她送院搶救，可惜最終返魂乏術。

警方表示，爆炸的衝擊力很大，女童的臉部和右手受了重傷。當局認為，手機爆炸的原因可能與女童長時間使用手機，加上事發時手機正在充電，導致電池過熱有關。

這部手機是女童的叔叔在3年前買給她，3個月前才去店家換了新電池，但不清楚新電池是否原廠，事故原因仍待進一步調查。據印度媒體報道，涉事手機是「紅米5 pro」，印度小米公司稱會全力配合警方調查。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳