香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注

日本傳媒報道，一名中國籍男子與妻同遊日本期間，涉嫌將一名日本女子拖入廁所性侵，並在前日（4月26日）被當地警方拘捕。據了解，涉案男子為香港消防員。

消防處表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。消防處正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。

有指涉案的王姓消防員與賭王三房何超雲的未婚夫Douglas的背景相近，加上二人近日展開日本之旅，隨即引來網民討論，也有不少網民指自己看到新聞後也聯想到超雲的未婚夫。

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Douglas與涉案男子背景近

Douglas與涉案男子同樣是30歲、姓Wong、名字中有Tak字，並於九龍區任職。

資料顯示，涉案的王姓消防隊長畢業於香港教育大學，並在黃大仙消防局駐守。

至於Douglas則是6年前於南澳大學畢業，當消防員已有5年，本來一直駐守新界北區，自與超雲戀情曝光後，被調至尖東消防處總部任高級消防隊長，據悉於總部負責任文職為主。

▲ 被捕男子（影片截圖）

超雲IG放閃

其實超雲、Douglas一直甜蜜遊日，超雲在昨日（4月27日）下午於IG限時動態上載身處山王日枝神社的短片，二人穿上情侶鞋甜蜜遊鳥居。

所以，Douglas不是涉案男子，這次他可說是「躺著也中槍」。

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