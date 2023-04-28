【猝死危機】登山途中妻子呼吸困難　丈夫護送下山突倒地命喪登山口

▲ 登山途中妻子呼吸困難，丈夫護送下山突倒地命喪登山口。（iStock圖片）

馬來西亞一名對夫婦早前一同攀山，期間妻子突感不適，兩人決定放棄行程，山地搜救隊到場將妻子抬下山，丈夫亦在旁一路護送，詎料抵達登山口時，丈夫卻突然倒地猝死，夫婦二人從此陰陽相隔，令人不勝唏噓。

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根據馬來西亞《中國報》報道，46歲的郭哲寶（Alexander Kueh Chek Boo）和妻子於本月24日攀登位於沙巴、有「神山」之稱的京那巴魯山。但途中妻子突感呼吸困難，懷疑出現高山症，郭哲寶立即報警求助，山地搜救隊到場將妻子抬下山，而郭哲寶一路陪伴在側。

未料，當一行人抵達登山口時，郭哲寶突然呼吸困難，隨後倒地昏迷不醒，搜救隊立即為其進行急救，可惜仍回天乏術。當地警方表示，死者遺體已被送往醫院解剖，暫列猝死案展開調查。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

高地綜合症是甚麼？

據本港衞生署網頁顯示，高地綜合症多出現在急促抵達至海拔2,500米（八千多呎）以上地區，例如從水平地乘坐飛機直達拉薩、拉巴斯等地方。它的成因是由於在高海拔地區上空，大氣中氧氣壓力隨高度上升而下降所導致。人體一般對氣壓下降的即時反應是心跳加快、呼吸加速、血壓上升、小便次數多，以及輕微頭痛。

如身體未能適應，病徵在登高數小時後將漸漸加重及發展成急性高山症，特徵如下：

頭痛（脹痛，多在頭兩側位置，起床時或彎身時常會加劇）；以及

加上以下其中一項：作嘔作悶、疲倦、頭暈、失眠。

如不停止登山及作出適當的治理，則可引致更嚴重的高山腦水腫，以及高山肺水腫。

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責任編輯：羅嘉欣