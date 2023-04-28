【放寬限期】疫情期間過期回鄉證　獲延長有效期至今年底

▲ 5月8日起，部分回鄉證有效期獲延長。（資料圖片）

國家出入境管理局今（28日）宣布，為依法保障港澳居民來往內地權益，自5月8日起延長回鄉證有效期。

局方表示，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構出現排隊預約周期較長的問題。

為此決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

港澳居民如需進一步了解公告內容，以及證件換發、口岸通關等信息，可以致電國家出入境管理局12367服務平台詳詢。

例如港人可持快將到期的回鄉證，往深圳地鐵清湖站附近的「深圳市龍華區行政服務大廳」，取籌之後就有職員核對資料、影印文件、即場拍照，最快半小時內完成；然後7天後獲告知已順利續證，可前往領取新證。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰