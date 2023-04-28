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【DSE2023】通識末代考試師生拍照留念涉違規　網民：係咪成班要降Grade

中小學 10:36 2023/04/28

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DSE通識科考試後，有師生在考場內拍照留念。

香港中學文憑試（DSE）通識科經歷11年歷史，昨日（27日）迎來「末代」考試。有網民上載了一張社交平台的截圖，有大班師生疑為留念，考試後於考場內拍照留念，惟根據考試規則，考生此舉有機會被扣分，或其科目成績會被降級。

有網民在「連登討論區」以「全班DSE喺考場影相 點部署」為題，並上載了一張IG Story的截圖，原來有一班師生在昨日通識科考試後，於考場內拍照留念，幾乎所有考生都戴著口罩，有數名沒戴口罩的人疑為監場老師；另有一張合照，學生更把試卷拋上半空，似乎想表達興奮和告別通識的心情。

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樓主亦貼出考場規則，根據「考試期間嚴禁事項」，考生不得於考試開始前／期間／完畢後於考室（包括口試的報到室和備試室）內攝影／錄影／錄音，否則會被扣分。如考生將有關相片/錄像/錄音以電子或公開形式展示，其科目成績會被降級。

係咪成班都要降Grade了？

有考生上載考場合照到社交平台。（連登討論區）

雖然有網民認為，全班學生都戴了口罩，亦沒有展示barcode，難以認人。不過有網民則發現照片中有試場編號「Q1300」，是位於大埔的中華聖潔會靈風中學，而自2021年起考評局安排大部分考生於原校應考核心科目，以便學校聯絡考生及應對突發情況，所以考評局要尋人相信並不困難。

有網民笑言，可能老師只想合照留念，沒想過學生竟會上載到社交平台，而學生此舉無疑是自殺行為，「老師最多唔做，學生就是下年再考過」。

有數名網民明言，會電郵考評局投訴事件，但亦有人指，考場規則只規定「考生」不得拍攝，技術上只要影相的不是考生就沒有人違規。TOPick已致電涉事的中華聖潔會靈風中學跟進，仍待回覆。

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責任編輯︰林愛娜

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