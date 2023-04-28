【娛圈囍事】中川翔子榮升人妻閃嫁圈外人　新娘子公開丈夫背景

▲ 恭喜！

現年37歲的日本女星中川翔子榮升人妻，恭喜恭喜！

在日本時間星期五（4月28日）零時，中川翔子公布與年紀相若的圈外人結婚，中川翔子所屬的事務所亦已向傳媒證實消息。

親自報喜

中川翔子在官方Fan Club向粉絲報喜，發出以「我，突然有一個消息，這次要結婚了」為題的文章，她指：「我想先通知所有對我重要的人，對方是同年代、喜歡動物，並尊敬為夢想而幹勁工作。 」

她又提到愛貓「MEPO」在今年3月離世，丈夫當時陪伴在身邊，向她送上安慰。

中川翔子還說到，「自我出道以來的20年間，能讓我努力到現在，都是多虧了重要的各位不論何時都成為我的心靈支柱，還用溫暖的心予以支持，我打從心底深深感謝。我會珍惜對於大家的感情以及強烈羈絆，往後依舊會努力工作下去的。」

粉絲留言向她送上祝福：「恭喜恭喜」、「啊！我最愛的動漫歌手」、「謝謝妳給我們這麼棒的作品，期待妳的未來表現」。

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