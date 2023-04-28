【親子好去處】天際100周末免費工作坊　聯乘本地社企推廣綠色生活【內附詳情】

▲ 天際100將舉辦「綠色生活」市集。(機構提供)

天際100香港觀景台4月29日至5月28日期間，將夥拍多間本地社企合辦全港最高的環保市集，匯聚6大本地品牌並有設自家原創商品，訪客可在393米高空中一邊欣賞維港景色，一邊閒逛市集，實踐綠色生活同時支持本地社企。此外，5月份每個週末亦將會舉辦不同工作坊。

是次市集邀請到不同社企參與，包括香港首個公平貿易品牌，主打各種有機食物的「細味公平」；售賣各種露營小物的「H House」，提供大自然共融的生活用品。

以原木製作各種有趣擺件，例如木製拼圖、座檯擺設的「Sync Production」；致力推廣綠色生活，發展環保餐具的「Eco-Concepts」；提倡生態循環，設計回收本地原木的「香港木庫」；以及將廢棄竹枝轉化爲嶄新物料，變廢為寶的「滿竹跨世代」。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ Sync Production特色木製拼圖。(機構提供) ▲ Sync Production特色木製拼圖。(機構提供)

此外，週末期間亦設有不同工作坊，「細味公平」將舉辦品嘗咖啡體驗日，搜羅世界各地優質的有機原材料，帶來自家品牌的優質精品咖啡，透過推廣公平貿易及有機食品，保護大自然。現場更有專業咖啡師分享品嘗技巧，教導各位如何分辨咖啡品質。

「細味公平」咖啡體驗日

日期：4月29日、30日、5月1日、 6日、7日

時間：11am-7pm

費用：免費

「滿竹跨世代」利用環保材料推動可持續發展，透過竹藝技術，打磨及修剪廢棄的竹枝，經處理後，將變成嶄新物料，可作爲建築材料甚至不同布料。

5月14日是母親節，「 滿竹跨世代」將會當天於天際100舉行竹製玩具車工作坊，讓小朋友學習STEM知識來動手製作玩具車，並發揮創意設計出獨一無二的綠色低碳手作，是送給母親的最佳心意禮物，度過愉快的親子時刻。

滿竹跨世代竹製玩具車工作坊

日期：5月 14日 (母親節)

時間：10am-7pm

費用：免費（現場登記，名額有限，先到先得）

「水松木布卡套工作坊(手縫班）」的參加者，會利用葡萄牙進口的水松木布親手縫製一個卡套。水松木布是將橡樹皮經過高溫處理、殺菌、除蟲後將木碎與布料貼合而成，不但輕量，而且環保耐用。

日期：5月21日及5月28日

時間：3pm-4:30pm(手工需時約60至90分鐘)

費用：每位$440(已包含天際100入場門票及工作坊體驗)

▲ Café 100推出限定濃郁香甜的港式奶茶。(機構提供)

品嘗地道經典港式美食

Café 100 by The Ritz Carlton亦會在4月29日至5月28日期間，推出限定香港經典美食，包括採用黑蘭花紅茶來沖製濃郁香滑的香水奶茶，冷熱交融的雪糕菠蘿包，加上幼滑栗子西米布甸和芒果布甸，口感層次豐富，甜而不膩，還有香味四溢的蜜汁叉燒酥，甜鹹搭配，任君選擇。大可與親朋好友一起在393米高空中品嘗地道港式美食！

▲ 天際100特意推出三款香港特別版通用郵票。(機構提供)

「綠色生活」市集

期間：4月29日至5月28日

時間：10am-8pm

地點：天際100香港觀景台

備註：參觀市集必須持有效天際100門票

記者：李越樺