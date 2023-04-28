【東張西望】東張女神心平氣和採訪卻受恐嚇　李旻芳無懼惡勢力：就算驚都要做

▲ 東限女神李旻芳感謝大家對《東張西望》團隊的支持。

TVB節目《東張西望》昨晚（4月27日）播出一集以「大埔元嶺村惡人封路索買路錢 疑涉鄉議局中人搶器材 兇記者 連呀Sir都怕怕?」為題，攝製隊接獲大埔元嶺村村民求助，指其門前小路被阻塞，一名自稱擁路段業權人士要求過路者須付費，村民拒接受後通道竟被鐵閘封死。

東張女神李旻芳與攝製團隊到村採訪時被拒，拍攝期間更多次遭在場人士惡言恐嚇，而器材更在爭執途中被破壞，攝製隊最後報警處理。

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村民向《東張》攝製隊訴苦

大埔元嶺村村民向攝製隊大吐苦水，並表示曾向政府部門求助，惟回覆指地段屬私人土地，無法介入。

當中，有聲援者曾被淋紅油恐嚇。

有指幕後涉及一名在鄉事委員會及鄉議局有頭有面李姓男子。

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《東張》攝製隊被恐嚇

《東張》攝製隊特意到村採訪李生遭拒，拍攝期間更多次遭在場人士惡言恐嚇，而器材更在爭執途中被破壞，攝製隊最後報警處理。

警方到場後，在場人士繼續恐嚇攝製團隊，並謂：「細佬，我唔知邊度溶咗你都得啊，明唔明啊？」

▲ （《東張西望》截圖）

李旻芳坦言受驚

李旻芳事後接受TOPick訪問，剖白心情回覆：

因為採訪始終唔可以單方面去報導事件，都好想探討下對方咁做嘅原因，好希望大家可以心平氣和去解決問題，但當時真係好緊張，對方咁突然企出嚟仲氣衝衝咁同攝影師發生口角，我驚到手都震埋🫠 都好擔心會發生任何衝突，有咩碰撞都唔好啦😣 好彩最後事件只係啲儀器損壞左，無任何人受傷，同埋報左警，警察到場個心先定返啲⋯

感謝大家關心

很多觀眾都大讚《東張》攝製隊很英勇，但同時亦表示很擔心。

李旻芳回應指：「報道出咗之後即該收到好多觀眾留言叫我哋要小心啲，話打份工唔好咁博😬😬 見到大家咁關心我哋東張團隊覺得真係好warm好sweet。」

她續表示：「好多謝大家支持🙏🏻 有啲朋友甚至叫我唔好做🫣 我話唔得架，就算驚都要做～因為始終都要有人做，唔可以因為驚就唔處理，咁樣只會助長佢哋，令到惡嘅人更加惡。💪🏼」

記者：梁樂欣

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