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【持刀傷人】孫仔疑不滿被禁睇電視　鎅刀割斷8旬嫲嫲頸靜脈險死

親子 11:15 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

涉殺人罪的孫仔被警方強制就醫。（影片截圖）

只因被禁睇電視，台灣一名孫仔竟用鎅刀割傷8旬嫲嫲頸部，造成大出血，傷勢嚴重，送往醫院搶救，而傷人的孫仔則被警方強制就醫。

綜合台媒報道，事發於4月26日，台灣高雄市一名孫仔疑不滿86歲的嫲嫲不准他看電視，於是用鎅刀胡亂揮舞攻擊，導致嫲嫲頸靜脈出血，傷勢嚴重，意識模糊。醫生指，嫲嫲送院時大量出血，有3處刀傷，主要傷勢是右側頸部，其中一處傷口長超過20cm，而且深度達17cm。

有個比較大的傷口，將外頸靜脈給割斷。

最新影片︰

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所幸嫲嫲經搶救後無生命危險，孫仔被警方以涉嫌殺人罪拘捕，他情緒不穩，疑似有精神方面的疾病，目前被強制就醫。雖然祖孫沒有同住，但住在隔壁，嫲嫲本是出於關心，才希望孫仔不要只顧睇電視，沒想到險造成悲劇。

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責任編輯︰王明芳

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