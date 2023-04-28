【網紅遊港】内地網紅遊香港稱被偷手袋 呻香港治安差+警方40分鐘才到場

▲ 真的不再來了?

香港與內地通關後，港人北上消費，而內地人就來港購物。有內地網紅近日來港旅遊，自稱在遊港期間，第1天被偷拍、第2天被偷手袋，報警後，警方姍姍來遲40分鐘，然而警方的4句回覆令她相當生氣，所以要拍片宣洩。

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擁有54萬粉絲的內地女網紅「钰鑫_」，在抖音上上載一段長約2分16秒的影片，影片開場第一句便是「真的再也不會來香港了」，她表示自己在香港旅遊的第1天被偷拍，第2天在尖沙咀星光大道與朋友聊天期間被偷走手袋，在香港報警也是她人生中「第一次報警」的體驗。

▲ 她表示於星光大道被偷手袋。

她在影片中表示自己打了4次999，第一次打不通，第二次成功說明情況，警方叫她原來等待。不過過了20分鐘都不見警員，於是再打第3次，再次說明狀況，再等了20分鐘，始終未見任何警員。

最終她撥通了第4次電話，對方卻跟她說「找不到我們」，讓她感到十分無奈，她再強調自己的位置後，終於成功在40分鐘後見到香港的「阿Sir」。不過她指警方在到場調查後，回覆她「你們真的很不幸運啊」、「這裡沒有監控哎」、「這裡是監控死角」和「基本找不到」以上4句回覆，讓她嘆氣道「偌大的星光大道，維多利亞港，東方之珠，世界三大夜景之一，竟然會有監控死角？竟然旁邊沒有警署站？也沒有任何的提示來告訴我們這裡是監控死角？」，直言「香港真的沒有我們想像的好治安」，提醒大家出門一定要把包包看好。

第一天來港遭偷拍

而偷拍一事，她就解釋表示，在第一天辦理入住酒店，乘坐電梯時，被一名穿著西裝的男子，明目張膽地從下而上的拍攝她的腿部，同行朋友即時拉著她要求刪除否則報警，但對方就離開電梯。後來她們找了酒店經理查了CCTV找到了疑似偷拍的人，酒店方稱對方主動提供了手機查證，也看不到有拍攝她的照片，詢問她想如何處理，不過她們就決定息事寧人。

網民對她的遭遇表示同情，稱「香港好危險架，又多賊」、「第一日被偷拍，第二日唔見手袋，咁黑仔呀」、「你的決定很明智！」，但也同時表明「看顧好財物是自己的責任」、「自己財物自己保管，無人教過嗎？」、「小偷沒有分是不是本地人」，只要她做好把關的第一步，根本有後續的事情發生。

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責任編輯︰王明芳